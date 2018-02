Agrolab cancel·la la construcció a Tarragona d'un gran laboratori

Agrolab ho tenia tot el desembre de 2016 per construir el laboratori d'analítica agrària i mediambiental més gran del sud d'Europa, un projecte que havia de crear entre 160 i 200 llocs de treball a Tarragona. El lloc anava a acollir també les seves oficines centrals a Espanya i a actuar de centre logístic per a aquest gegant científic alemany. Però un any i un mes més tard, Agrolab ha decidit que no instal·larà el seu macrolaboratori a Catalunya, segons El Confidencial. Ho ha cancel·lat tot i se n'va amb la seva inversió i els seus llocs de treball a Burgos.