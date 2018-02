Un estudi diu que les pensions no estan garantides pels nascuts als 60

Un estudi del Centre d'Estudis Demogràfics de l'Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha advertit que el sistema actual de pensions no es podrà replicar en el futur per a la generació dels nascuts entre 1960 i 1975. El treball, que porta per títol 'El factor demogràfic en la sostenibilitat del sistema de pensions a Espanya', ha justificat que situacions com la caiguda de naixements, l'augment de l'esperança de vida i la jubilació futura dels baby-boomers desafia «la sostenibilitat de pensions», perquè disminueix la relació entre cotitzadors i jubilats. La investigació subratlla que «ni una poc probable recuperació exprés de la fecunditat ni un saldo migratori positiu» revertirien la situació.