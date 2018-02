IGP Poma de Girona s'obre a nous mercats i ja exporta a Israel, Sri Lanka o el Canadà

La IGP Poma de Girona ha aconseguit ampliar les seves exportacions i sumar nous mercats on comercialitzar el seu producte. De les 80.000 tones de pomes que produeixen cada any, n'exporten entre un 25% i un 30% segons la producció que aconsegueixen o les condicions climàtiques de la temporada. D'entre aquests nous mercats destaquen Israel, Sri Lanka, el Canadà, països del Golf i la zona d'Amèrica Llatina, on pel fet de situar-se a l'hemisferi sud la temporada de la poma s'inicia amb 6 mesos de diferència.

Per donar a conèixer el producte gironí al mercat exterior, aquests dies les tres empreses que integren la IGP –Giropoma Costa Brava, Frutícola Empordà i Girona Fruits– es troben a Berlín, on se celebra la fira Fruit Logística, considerada líder mundial en el sector de la fruita i les hortalisses. Aquesta va començar dimecres 7 i tancarà les portes aquest mateix divendres. Després de 26 edicions, enguany la mostra alemanya espera reunir més de 75.000 visitants professionals de 130 països diferents i uns 3.100 expositors de més de 80 països.

La participació en la fira facilitarà a la IGP Poma de Girona, primera del sector d'aquesta fruita de la península Ibèrica, millorar el seu posicionament en el mercat exterior i aconseguir nous contactes comercials. Segons ha confessat el president de Poma de Girona, Llorenç Frigola, l'interès pel producte gironí ha augmentat un 10% aquest any i països com l'Índia estan mostrant simpaties per a futures importacions.

A banda de potenciar l'exportació, Frigola té clar que un dels reptes és aconseguir que el seu producte, estigui més present en el mercat espanyol. Segons explica, el problema és que el 50% de les pomes que es consumeixen a l'Estat provenen de països estrangers, principalment del nord d'Itàlia i de França, per la qual cosa lamenta que no es potenciï suficient el producte de proximitat.

Les tres empreses gironines han viatjat fins a Berlín sota la marca Catalunya i acompanyades de deu empreses catalanes més que s'ocupen de la producció i comercialització de la poma.