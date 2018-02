La francesa Pomona adquireix Friolisa, que aspira a incrementar un 12% els beneficis

Friolisa va néixer l'any 1958 com una branca de Miquel Alimentació. El 2002 va canviar de mans per centrar-se en el sector de l'alimentació per a la restauració. Superada la crisi que va estar a punt de posar en perill el projecte, va tancar el 2017 amb una facturació de 45,5 milions d'euros, una plantilla de 136 persones i nou propietari.

El grup Pomona completava el passat mes de desembre l'adquisició de companyia Friolisa, comercialitzadora de productes congelats, refrigerats i a temperatura ambient per al canal foodservice, situada en Vilafant.

Aquesta nova adquisició per part de Pomona s'uneix a la realitzada en 2014 quan es va fer amb els actius i fons de comerç de la barcelonina Cadaico, dedicada a la distribució i preparació de productes congelats, volateria, ous i caça. Aquestes operacions permeten al grup gal una posició de lideratge en el sector de distribució per foodservice a Catalunya.

Fins al moment, Friolisa depenia de la matriu Geland Catalunya, participada per tres famílies de socis. Les seves instal·lacions de Vilafant disposen de 23.000 metres qudrats de superfície, en les quals desenvolupa a més la seva activitat de serveis de lloguer d'emmagatzematge frigorífic per a tercers; i en Mercabarna, amb 937 metres quadrats de superfície.

Segons Joaquim Roca, que formava part de l'accionariat, i que es mantindrà com a director general de Friolisa, «aquesta integració suposa una embranzida productiva i de projecte per a la companyia».

Roca assegura que, amb l'entrada de Pomona, «en un termini de dos o tres anys, juntament amb l'altra empresa del grup Cadaico, podem facturar 100 milions d'euros». De cara a aquest 2018, està previst que l'empresa augmenti un 12% els seus beneficis, i facturi un total de 51 milions d'euros.

El mateix Joaquim Roca, en una entrevista al setmanari Empordà -del mateix grup editorial que Diari de Girona- marca els objectius per al 2018: «Volem seguir creixent al ritme actual, fins a superar els ?? milions d'euros. I, en tres anys, esperem arribar als ??? a Catalunya, juntament amb Cadaico. Volem consolidar les rutes obertes en els últims anys, projectes com el peix fresc i veure què podem treure de la incorporació a Pomona» Per això, ja anuncia noves imversions «a finals d'any, doblarem l'espai de fred amb la renovació de la cambra més antiga que també permetrà millorar la seva gestió. Un creixement que també ens permetrà seguir creixent en treballadors».

Friolisa actualment disposa d'una oferta de més de 2.500 productes i una cartera de 5.000 clients, dispersats en la restauració independent arreu del territori català i comercialitza amb les marques 'Geland', dirigida al sector de restauració professional o foodservice, i 'Gurmalia', enfocada a la restauració gastronòmica.



Un cas d'èxit

Segons Roca, «la venda de Friolisa va ser la millor sortida per consolidar una empresa amb prop de seixanta anys, que és un cas d'èxit a l'Estat i que reforçava la nostra posició. Les tres grans firmes del mercat francès es van interessar per nosaltres, perquè consideren Friolisa com a estratègica en aquesta expansió i vam decidir-nos per Pomona, perquè es tracta d'un grup familiar, els Dewavrin, amb més de cent anys de trajectòria, i perquè dona un gran valor a les persones», va afegir Roca.