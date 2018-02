El grup Cañigueral es queda Terfrisa i permet salvar 94 llocs de treball

El Grup Cañigueral, holding nacional d'alimentació, és el nou propietari de les instal·lacions càrnies de Terfrisa després de l'acte fet públic ahir pel Jutjat del Mercantil de Girona, dins del concurs de creditors iniciat al desembre per la pròpia Terfrisa.

Terfrisa, un dels grans grups carnis de Catalunya, va demanar entrar en fase de liquidació, com va avançar Diari de Girona, i ja té sobre la taula una oferta d'adquisició de la planta de Vilamalla i els treballadors de la plantilla. Fora de l'operació va quedar però la societat comercialitzadora Carns Figueres s.l., que pertany al mateix grup Terfrisa, i que ha presentat ara la sol·licitud del concurs de creditors.

A principis de mes, l'advocat Josep Pujolràs, del despatx Roca Junyent, va assenyalar que es tracta d'un «final pactat» i malgrat que «tothom ha de fer renúncies» és una bona proposta que permet salvar els llocs de treball.

Després de la interlocutòria del jutge, comunicat ahir, el Grup Cañigueral adquireix la unitat productiva i se subroga els 94 llocs de treball que existien en la companyia garantint la seva continuïtat i confirmant un increment segons les necessitats de producció. Així mateix assumeix un pla d'inversions de 7 milions d'euros per a millora de les instal·lacions.

Terfrisa, situada a Vilamalla, havia presentat concurs de creditors el passat 29 de desembre i en portar aparellada una oferta de compra el procés es va acollir al procediment abreujat. L'administrador concursal va proposar l'adjudicació directa després que transcorreguts els terminis legals no s'hagués presentat cap oferta alternativa, i la interlocutòria del jutjat, comunicada ahir a totes les parts, la fa ja efectiva.



Desenvolupament internacional

La unitat productiva de Terfrisa passarà a integrar-se a Costa Brava Foods, companyia del Grup Cañigueral especialista en sacrifici i especejament de porcí, que la destinarà a portar endavant el seu pla de desenvolupament internacional, focalitzant-la en la producció per al mercat europeu.

Les instal·lacions totalitzen 10.000 metres quadrats construïts i estan integrades per una sala d'especejament, laboratori, càmeres de fred, magatzems i la resta de serveis complementaris per a l'activitat càrnia.

Costa Brava Foods comercialitza els seus productes en més de 50 països de tots els continents. La seva capacitat de producció en 2016 va ser de 65.000 porcs/setmana i entorn del 75% es va destinar a l'exportació.

La facturació consolidada del Grup Cañigueral va aconseguir el 2016 els 600 milions d'euros. Aquest mateix any el Grup va adquirir les empreses Far Jamones i Embutidos i Frescos Delisano (tall i envasat de carn fresca i productes elaborats) avançant en la integració vertical per cobrir tota la gamma de productes mitjançant empreses especialistes. El nombre d'ocupacions va ascendir a 3.400.