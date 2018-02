El TJUE tomba el requisit de flota mínima pels transports

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha considerat contrària a la reglamentació comunitària l'exigència estatal de disposar d'una flota mínima de vehicles per aconseguir l'autorització de transports, segons ha informat el Ministeri de Foment. El govern espanyol ha anunciat que acatarà la sentència, que l'obliga a suprimir aquest requisit de les condicions que exigeix actualment per obtenir l'autorització, tant per al transport de mercaderies com de viatgers en autobús. Amb tot, també ha subratllat que l'exigència de flota mínima continuarà en vigor fins que es publiqui la norma que la suprimeixi formalment, una qüestió que s'abordarà en el projecte de modificació del Reglament de la Llei d'Ordenament dels Transports Terrestres (ROTT), que està actualment en tràmit.

Foment també indica que davant la sentència del TJUE, la modificació del ROTT plantejarà elevar el rigor en el compliment d'altres requisits per obtenir l'autorització de transport que sí preveu la reglamentació comunitària. El govern espanyol opina que d'aquesta manera es podran garantir unes condicions prou exigents per accedir al mercat.

Així, Foment preveu elevar el nivell d'exigència pel que fa al compliment del requisit de competència professional. També es considerarà necessari disposar de mitjans electrònics que permetin contractar i documentar el transport a distància.