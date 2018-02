Girona va registrar en mig 2017 dos morts més a la feina que en tot el 2016

La sinistralitat laboral ni respon a un patró ni s'ha vist minvada durant la crisi. I la reactivació econòmica ha posat en relleu que no s'ha resolt cap dels principals problemes. Almenys això és el que apunta el diputat del PSC per Girona Marc Lamuà, que ha alertat de la cronificació de la sinistralitat laboral i exigeix que s'implantin mesures efectives.

Les dades que recull el mateix ministeri d'Ocupació i Seguretat Social «són inquietants», al parer de Lamuà. Segons les dades facilitades pel ministeri en una resposta parlamentària, entre el gener i el juliol de 2017 es van produir a Girona 5.700 accidents laborals a la feina amb 9 morts, mentre que a la carretera en desplaçament laboral es van produir 580 sinistres amb el resultat de dos morts. Aquestes 11 víctimes mortals en els primers sis mesos de 2017 sumen més que les 9 que es van registrar en tot el 2016.

El diputat socialista remarca que «els accidents laborals oscil·len sempre entre les mateixes xifres, independentment de la situació econòmica i això demostra que no s'està fent prou i que s'accepten les dades amb resignació».

El PSC va recordar que «sempre que ens reunim amb els sindicats, especialment amb la UGT, aquest és un tema recurrent». Precisament per aquest motiu, considera que «s'hi ha de poder fer front i no considerar que són els morts mínims que hi ha d'haver». Segons Lamuà, «som conscients que atacar la sinistralitat laboral vol dir destinar-hi recursos i pressupostos, però no podem resignar-nos i haurem de fer alguna cosa».

El passat desembre, el secretari general d'UGT a Girona, Xavi Casas, va qualificar la situació de «dramàtica» i considera que la «xifra negra és conseqüència de la precarietat laboral i la falta d'inversió en la prevenció de riscos laborals». A més, segons el representant sindical, gran part d'empreses gironines són petites o mitjanes que ofereixen «contractes curts i sense formació».

També la majoria de companyies de la província són familiars «i és molt difícil canviar els costums que venen de generacions», segons el tècnic de prevenció d'UGT Josep Bonet, que també va assegurar que «la majoria d'empreses petites no fan els deures amb els riscos laborals».

El sindicat UGT va alertar de l'augment dels accidents laborals mortals a la província de Girona, amb dotze morts entre gener i octubre del 2017, deu més que l'any passat. En total, en aquest període es van produir 8.890 accidents laborals amb baixa, xifra que significa que cada hora hi ha 1,23 sinistres.

Aquesta és la xifra més alta dels últims cinc anys i suposa un augment del 41% per comparació amb la registrada des de 2013 sobre accidents amb baixa, mentre que l'increment sobre mortalitat és d'un 300%, segons xifres del sindicat.