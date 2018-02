La reforma dels plans de pensions del Govern entra avui en vigor

El reial decret que permetrà a partir de l'any 2025 recuperar, sense limitacions, les aportacions realitzades durant almenys 10 anys als plans de pensions, així com els rendiments generats, entrarà en vigor avui, després de la seva publicació ahir dissabte en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

No obstant això, l'aplicació dels nous límits de les comissions de gestió i dipòsit es farà efectiva dos mesos després de l'entrada en vigor del decret. Així, es podrà disposar de les aportacions amb una antiguitat d'almenys deu anys a partir de l'1 de gener de 2025, és a dir, les realitzades fins a 2015. Les realitzades a partir de 2016 hauran d'esperar fins a 2026 i així successivament.



Crítiques de Sánchez

Per la seva banda, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha retret al Govern que demani als ciutadans que estalviïn per pagar les pensions i l'educació mentre «es fon la guardiola de les pensions». «Cal augmentar els impostos a la classe mitjana i treballadora, així com la factura energètica», però, en canvi –indica– «s'aproven amnisties fiscals per a bona part de companys del PP que volen blanquejar els seus recursos econòmics provinents del finançament irregular».