El preu dels pisos nous puja un 30% a les comarques gironines

El preu dels pisos nous a les comarques gironines ha pujat gairebé un 30% durant el darrer any a causa de la pressió del turisme. Segons recull un estudi del Gremi de Promotors, les comarques que més tensionen la mitjana cap a l'alça són el Baix i l'Alt Empordà i la Cerdanya. Però al costat de la costa i la muntanya, que atrauen els compradors estrangers, l'auge dels pisos turístics a Girona ciutat també contribueix a explicar l'increment de preus. L'estudi també posa de relleu com, quan es parla d'obra nova, a la demarcació hi conviuen dues realitats: aquelles promocions que porten anys acabades i no es venen, juntament amb d'altres que s'aixequen de nou i que es compren sobre plànol. Sigui com sigui, però, el Gremi de Promotors assegura que la recuperació del sector va per llarg i és "més lenta" del què preveien.