La Seguretat Social segueix en números vermells malgrat el rècord d'ingressos. Es pot reconduir aquesta situació?

És molt difícil. El sistema de pensions està mal ideat des de bon principi. És un sistema de repartiment que només se sosté en la mesura en què t'ajuda la demografia. Però l'increment de la població s'està desaccelerant i a més la població es fa cada vegada més vella i això no té pinta de canviar.

Quines solucions queden llavors?

El lògic és que es posi més èmfasi en el retard de l'edat de jubilació, encara que amb excepcions per a alguns sectors com els miners, per exemple. Quan es va idear aquest sistema, poca gent arribava als 65 anys. Avui dia gairebé tothom va més enllà. Jo fa 12 anys que vaig passar l'edat de jubilació i no m'he jubilat, de manera que la Seguretat Social em deu uns quants euros. Però crec que hi ha molta gent que podria fer el mateix.

Per on es podrien complementar els ingressos?

Si amb això no fos suficient, es podria finançar amb impostos generals, perquè no li trobo l'explicació al fet que només hagin de pagar les pensions els treballadors en actiu, o complementar-los amb sistemes de capitalització privats, encara que a Espanya no han acabat de rebre l'impuls necessari. A més, els bancs han estat cobrant unes comissions escandaloses pels plans de pensions.