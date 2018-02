La pressió turística dispara un 30% el preu dels pisos nous a Girona

El preu dels pisos nous a les comarques gironines ha pujat gairebé un 30% durant el darrer any a causa de la pressió del turisme. Segons recull un estudi del Gremi de Promotors, les comarques que més tensionen la mitjana cap a l'alça són els dos Empordans i la Cerdanya. Però al costat de la costa i la muntanya, que atrauen els compradors estrangers, l'auge dels pisos turístics a Girona ciutat també contribueix a explicar l'increment de preus.

D'altra banda, l'estudi posa en relleu que, quan es parla d'obra nova, a la demarcació hi conviuen dues realitats: promocions que fa anys que estan acabades i no es venen, juntament amb d'altres que s'aixequen de nou i que es compren sobre plànol. Sigui com sigui, però, el Gremi de Promotors assegura que la recuperació del sector va per llarg i és «més lenta» del què preveien.

L'estudi del Gremi de Promotors posa xifres –i també realitat- a la situació que viu l'obra nova a les comarques gironines. D'entrada, el document recull que, arreu de la demarcació, a finals de l'any passat hi havia 898 habitatges nous (sumant pisos i cases) que estaven en venda.

D'aquests, 588 ja tenien l'obra acabada. Però els 310 restants (és a dir, el 43,8%) encara s'estan construint. Segons va explicar el president de l'Associació de Promotors de Catalunya, Lluís Marsà, això passa perquè cada cop més es torna a comprar sobre plànol. «De fet, a l'hora de finançar una promoció, ara molts bancs demanen com a condició que hi hagi prevendes; d'aquesta manera, s'asseguren que els edificis es faran», explica.

Això, de retruc, però, fa que l'obra nova visqui dues velocitats. «Per una banda, ens trobem amb promocions que fa molt temps que estan acabades i que no es venen; i per l'altra, que s'estan aixecant nous blocs de pisos que ja tenen entre el 40 i el 60% dels habitatges comprats», explica Marsà.

L'estudi dels promotors, en bona part, també se centra a analitzar quina és l'evolució de preus que ha viscut l'obra nova durant el darrer any. I aquí, la conclusió és clara. De mitjana, les cases s'han encarit un 65% (tot i que aquí, qui n'impulsa la construcció és el mateix propietari) i els pisos ho han arribat a fer gairebé un 30%.



80 metres a 200.000 euros

Així, segons recull l'estudi, a les comarques gironines ara un pis de 80 metres quadrats costa de mitjana 200.752 euros. Una quantitat que, durant el darrer any, ha arribat a pujar fins a un 27,5%.

Evidentment, aquesta alça no és homogènia arreu de la demarcació. Entre les comarques on l'obra nova ha patit menys augments de preu hi ha el Ripollès i el Pla de l'Estany. Però per contra, a l'altre costat de la balança (és a dir, on el preu puja més) es troben el Baix i l'Alt Empordà, la Cerdanya i –també- la ciutat de Girona.

Segons va informar ahir el president dels promotors a Girona, Josep Maria Coll, aquesta alça de preus té una causa clara: la pressió del turisme. «Allà on hi ha demanda acreditada, i per tant on el mercat tensiona fort, és a primera línia de mar i a muntanya», explica Coll.

A més, el president va afegir, en relació amb la ciutat de Girona, que l'increment de pisos turístics –sobretot, al centre i Barri Vell- també comporta que els preus pugin.

Els promotors també asseguren que, tot i que el sector ha començat a recuperar-se després de l'estocada de la crisi, n'hi ha per temps abans la situació no es normalitzi. De fet, arreu de Catalunya, l'any passat l'associació preveia que es començarien a construir més de 12.000 habitatges nous. Finalment, van ser-ne 11.340.



Recuperació lenta

«Per tant, la recuperació és més lenta del què hauria de ser normal per al sector», va explicar Lluís Marsà. «I aquí també hi té molt a veure tot aquell estoc històric, bona part del qual en mans de bancs, que surt a la venda a preus que a vegades estan per sota mercat», concreta el president de l'Associació de Promotors de Catalunya.

Al costat d'això, els promotors també subratllen que, a dia d'avui, només el 15% de l'habitatge que es ven a comarques gironines és obra nova. La resta són cases i pisos de segona mà. «No podrem parlar d'un mercat normalitzat fins que els joves tinguin accés al crèdit per poder-se comprar una primera residència de nova construcció», diu Lluís Marsà.

Mentrestant, per facilitar l'accés a l'habitatge, el sector també centra part dels esforços en promoure el lloguer. «Estem obligats a impulsar-lo», va concloure el president de l'associació.