Adeu a l'hoteler que va aconseguir la unitat

Va aconseguir que totes les associacions turístiques miressin en conjunt i abandonessin les lluites territorials per defensar el turisme de les comarques gironines des de la muntanya a la platja i des dels monuments urbans fins a l´encant rural. L´hoteler Josep Carreras i Feixas, fundador de l´hotel Europa i històric dirigent de diferents associons hoteleres i turístiques de Girona i les comarques gironines, va morir dimarts als 88 anys.

Josep Carreras procedia d´una família de carnissers de la Rambla de Girona, però el seu esperit emprenedor el va portar a obrir, l´any 1963, l´Hotel Europa. Acabava de casar-se amb Carme Espígol i no tenia experiència en el sector, però el negoci va prosperar. Comerciants, viatjants i passavolants van ser els principals clients. Tot i l´expansió turística de les comarques gironines, en aquells moments «els turistes passaven de llarg de la ciutat de Girona; només hi venien a passar unes hores si feia mal temps i no podien anar a la platja». Ho recordava en el llibre i el documental commemoratiu del centenari de la Cambra de Comerç de Girona.

Carreras va convertir-se en un gran dinamitzador del sector turístic de la ciutat de Girona. L´any 1977 va fundar, al costat d´altres empresaris, l´Associació d´Hostaleria de Girona i Radial, amb la intenció de defensar els interessos d´aquells hotelers i restauradors que no estaven a la Costa Brava. Carreras va presidir aquesta organització des de la seva fundació fins l´any 1989. En l´àmbit representatiu, també va ser president de la Federació d´Hostaleria de les Comarques Gironines i president de la Comissió de Turisme de la Cambra de Comerç.

Fa prop de deu anys, Carreras, en un col·loqui a la ciutat de Girona, es mostrava satisfet pel fet que la ciutat de Girona estava fent els deures per a posicionar-se com a destinació turística d´interior i assegurava que en l´èxit turístic que la ciutat començava a experimentar també hi havien contribuït els hotelers de la ciutat.

El president de la Cambra de Comerç, Domènec Espadalé, va lamentar la mort de Josep Carreras i el va recordar com una bona persona que «va treballar molt pel turisme de Girona». Espadalé va concidir amb Carreras 8 anys al comitè executiu de la Cambra. El president de la Cambra el va recordar com una persona preocupada per les infraestructures i que va tractar d´unir sempre tots els interessos «fins i tot més que pels de la seva empresa».

L´expresident de l´Associació d´Hostaleria de Girona i Radial Xavier Nicolazzi va remarcar precisament que Carreras va unificar el sector, va ser un impulsor del Patronat de Turisme i, malgrat això, també va procurar que Girona no quedés enmig del turisme de la muntanya i de la Costa Brava i tingués personalitat pròpia.