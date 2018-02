La junta directiva de Secot Girona dimiteix arran de l'1 d'octubre

Més de la meitat dels socis de la delegació de Secot Girona han decidit donar-se de baixa i la junta directiva, encapçalada pel seu president Joaquim Munné, va presentar la seva «dimissió irrevocable» en l'assemblea extraordinària celebrada el dilluns. El motiu ve arran de les càrregues policials de l'1-O. L'entiat gironina va enviar un comunicat al president estatal de Secot on condemnava «els fets violents». «No ens va donar cap resposta. El malestar és tal que ja no hi ha possibilitats de restablir relacions», explica Munné. Ara, crearan una nova entitat, l'Associació Gironina d'Orientació Empresarial (AGOE).