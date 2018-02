El nou SUV de Seat es dirà Tarraco

El futur tot camí de Seat (SUV, per les seves sigles en anglès), el més gran d'aquesta gamma de l'automobilística de Martorell, s'anomenarà Tarraco, segons van explicar fonts sindicals. El model, que es fabricarà a la planta de Volkswagen de Wolfsburg (Alemanya) i sortirà al mercat a la fi d'aquest any, portarà el nom de Tarraco, la denominació romana de la ciutat catalana de Tarragona, segons va informar ahir la publicació alemanya Auto Motor und Sport.

Seat no ha confirmat oficialment cap nom per al futur model de la companyia i va indicar que l'anunci oficial es farà en les properes setmanes, alhora que va recordar que el nom va sortir d'una votació popular. La companyia va rebre més de 10.000 propostes per donar nom al nou model, de les quals Seat en va seleccionar quatre: Alborán, Aranda, Ávila i Tarraco, perquè entressin en la votació popular definitiva. Durant dues setmanes del setembre va estar obert el procés de votació pública per elegir el candidat favorit.