Quatre empreses gironines participaran al proper Mobile World Congress

Un total de 102 empreses catalanes participaran amb estand al Mobile World Congress 2018 (MWC), que se celebrarà entre el 26 de febrer i l'1 de març a la Fira de Barcelona. Entre elles hi ha quatre empreses gironines: OTCengineering, Sixtemia Mobile Studio, Blau Pixel Internet i Nexus Geographics.

Es tracta del segon any consecutiu que se superen les 100 empreses catalanes amb presència en aquest esdeveniment, segons va anunciar ahir en roda de premsa el secretari general del Departament d'Empresa i Coneixement del Govern de Catalunya, Pau Villòria.

D'aquestes 102 empreses, 73 participaran en els estands que la Generalitat té contractats al MWC (de fet són 72 empreses perquè Eurecat està en dos pavellons) i 16 ho faran en el pavelló de l'Estat espanyol que organitza la secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital. En estands propis hi haurà 14 empreses catalanes.

Villòria va afirmar que «tot i la situació de no normalitat política que viu el país, la Generalitat ha continuat col·laborant un any més en benefici del MWC» amb l'objectiu d'«impulsar la competitivitat de les empreses del sector de les TIC a Catalunya, un sector que ha crescut i evolucionat de manera paral·lela i molt relacionada amb el congrés».

Per a Villòria, aquest esdeveniment «s'ha convertit en una important font d'innovació i internacionalització, al mateix temps que s'ha consolidat com un dels principals motors de transformació digital de tota la indústria catalana».



Creix l'aposta pels «smart drons»

Després de l'excel·lent acollida i l'interès que va despertar l'estand Catalonia Drones a la darrera edició del MWC, la Generalitat torna a apostar pel sector dels drons i de les solucions smart amb drons al congrés d'aquest 2018 amb un estand de 65 metres quadrats que acollirà 12 empreses catalanes de l'àmbit, tres més que l'any 2017.

Amb l'objectiu de garantir el màxim impacte del MWC per a les empreses catalanes que participen a l'esdeveniment, un any més ACCIÓ organitza -com a membre de la xarxa Enterprise Europe Network (EEN) de la Comissió Europea- el Brokearge Event. Consisteix en l'organització d'entrevistes bilaterals de 20 minuts entre empreses/centres tecnològics catalans amb altres empreses o entitats de tot el món que assisteixen al congrés. Per a l'edició d'aquest 2018 es preveu la participació de més de 400 empreses d'uns 40 països, un 30% de les quals seran catalanes. Des del 2006, gairebé 5.400 empreses, universitats, grups de recerca i organitzacions públiques han celebrat més de 14.000 reunions als Brokerage Event.