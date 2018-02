Girona segueix patint la inflació més alta de l'Estat tot i baixar vuit dècimes

La temporada de rebaixes i la fi de la campanya de Nadal i de Cap d'Any han provocat una caiguda de preus en relació amb al desembre que aquest any s'ha concretat a Girona amb una reducció de vuit dècimes, especialment pel comportament de la cistella del sector del vestit i el calçat on els preus han baixat més d'un 15%, segons l'institut d'estadística espanyol. La inflació anual s'ha situat al gener a Girona en l'1%, quatre dècimes menys que al desembre (1,4%) i la taxa de l'IPC més alta de tot l'estat espanyol conjuntament amb Guadalajara. Per trobar una taxa tan baixa a Girona cal remuntar-se fins a l'octubre del 2016. El refredament d'aquesta taxa anual de la inflació s'ha produït sobretot per la forta pressió a la baixa que ha protagonitzat la caiguda del preu de la factura elèctrica per contra de la pujada registrada el gener del 2017.

La inflació anual s'ha situat al gener a Catalunya en el 0,9%, la taxa de l'IPC més baixa des de l'octubre del 2016, cosa que suposa tres dècimes menys que la taxa registrada al desembre (1,2%). El refredament d'aquesta taxa anual de la inflació s'ha produït sobretot per la forta pressió a la baixa que ha protagonitzat la caiguda del preu de la factura elèctrica per contra de la pujada que va registrar al gener del 2017.

La taxa anual de la inflació registrada a Catalunya al gener és la més alta de tots els territoris de l'Estat i se situa tres punts per sobre de la mitjana del territori espanyol.

En el conjunt de l'estat espanyol, els preus van baixar l'1,1% al gener en relació amb al desembre i van deixar una inflació anual del 0,6%, cinc dècimes més baixa que la registrada al desembre, segons la informació facilitada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La taxa anual anunciada aquest dijous del 0,6% per a l'estat espanyol està una dècima per sobre de l'indicador avançat per aquest mateix institut el 31 de gener passat i que la fixava en el 0,5%.

Al gener és un mes que habitualment els preus cauen intensament en relació amb al desembre per la finalització de la campanya de Nadal i de Cap d'Any i l'impacte de l'inici de la tradicional temporada de rebaixes que aquest any, en el sector del vestit i el calçat, a Catalunya ha suposat una disminució dels preus del 15,4%.

En relació amb els preus que més han influït per refredar l'economia en aquest primer mes de l'any cal destacar la cistella de l'habitatge on s'inclou el preu de la factura elèctrica que aquest mes de gener ha baixat per contra de l'increment que es va registrar al gener de l'any passat.

L'altre cistella de preus que ha impulsat a la baixa la taxa d'inflació anual ha estat la dels aliments i begudes no alcohòliques, on l'estabilització dels preus de les llegums i les verdures contrasta amb l'increment que van registrar al gener del 2017.



El transport ajuda

Finalment, el sector del transport també ha ajudat a frenar la inflació perquè els preus dels carburants, tot i pujar aquest gener, ho han fet amb menor intensitat que al mateix mes de l'any passat.

En sentit contrari, la taxa d'inflació tira cap a munt pel sector de comunicacions on hi ha l'impacte de l'increment dels preus dels serveis de telefonia acordat per les empreses més grans del sector.

La taxa d'inflació subjacent, la que no té en compte ni las cistella de productes frescos com fruites i verdures ni els combustibles o derivats del petroli, s'ha situat en el 0,8%, la mateixa taxa del desembre i dos punts per sobre de la inflació general registrada al gener.

A Catalunya, els preus que més han baixat, i amb diferència, han estat els del vestit i el calçat, amb un decrement del 15,4%, seguits, a gran distància, pels de l'oci i la cultura, que ho han fet un 1,6%.

No s'han produït grans augments de preus en la resta de segments, si bé destaca l'increment de nou dècimes en el transport.

Pl que fa a les demarcacions, Lleida és la que presenta una inflació més baixa el gener, amb una reculada de l'1,1%, seguida de Barcelona (-0,9%) i de Girona i Tarragona, ambdues amb un decrement del 0,8%.

Pel que fa a la taxa interanual també per demarcacions, el valor més alt el va registrar Girona amb un 1%, seguida de Barcelona (0,9%), Lleida (0,7%) i Tarragona (0,4%).