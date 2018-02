L'Eurogrup reivindica el seu paper

La tasca de nomenar al proper vicepresident del Banc Central Europeu (BCE) recau sobre els ministres d'Economia i Finances de la zona euro i el paper del Parlament Europeu és emetre una opinió no vinculant sobre la persona designada per ells, va recordar ahir un alt funcionari de l'Eurogrup després de ser preguntat pel dictamen preliminar de l'Eurocambra sobre els candidats..

Les mateixes fonts han descartat a més que es vagi a convidar al governador del Banc d'Irlanda al Eurogrupo, com havia demanat l'Eurocambra. «No hi haurà presentacions perquè un dels candidats no estarà aquí», han explicat.