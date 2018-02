Mercadona i els seus proveïdors de transport invertiran 4 milions el 2018

Mercadona i els seus proveïdors de transport destinaran quatre milions d'euros el 2018 per incorporar 40 camions propulsats amb gas natural liquat (GNL) a Madrid, Barcelona i València, que se sumaran als set vehicles amb els quals compten des del 2017 i que van suposar una inversió d'un milió d'euros.

Segons la companyia, aquest esforç inversor «respon al compromís que tant Mercadona com els seus proveïdors de transport mantenen amb el respecte al medi ambient, una aposta per la sostenibilitat de la seva activitat que tradueix en l'optimització contínua de la seva flota de transport i de la seva logística per reduir les emissions i millorar la qualitat de l'aire en els nuclis urbans».

Amb aquest objectiu, al llarg de l'any s'incorporaran a la flota, gradualment, vehicles de categoria ECO que circularan «prioritàriament» per «nuclis urbans d'alta densitat de població i de moviment, la qual cosa contribuirà a reduir el risc de superar els límits permesos de NOx i partícules en suspensió que aquest tipus de ciutats habitualment té».

Aquesta iniciativa se suma a les que s'estan realitzant en vehicles per a l'anomenada «última milla» de repartiment en ciutats. Per a això, la companyia ja disposa de tres furgonetes transformades a dual fuel (gas/gasoil) i el 2018 té previst utilitzar també 3 furgonetes 100% GNC (Gas Natural Comprimit). A més, actualment, s'estan realitzant proves amb una furgoneta elèctrica per estudiar les millores i les seves possibilitats d'adaptació als mitjans de fred.

L'esforç dels últims anys ha permès que el 92% de la flota que utilitza la companyia compti amb el distintiu categoria C de la DGT, és a dir, vehicles que compleixen amb els estàndards Euro VI i Euro VI C, que són els «més exigents» en matèria d'emissions. Aquests motors redueixen les emissions d'òxids de nitrogen (NOx), perjudicials per a la salut.