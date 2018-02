Sanció modèlica contra una càrnia gironina pels falsos autònoms

El departament de Treball ha sancionat amb 800.000 euros l'empresa alt-empordanesa Terfrisa, per tenir més de la meitat dels treballadors com a falsos autònoms. En concret, 175 dels 269 empleats ho eren. Tot plegat arrenca amb una denúncia per part del sindicat UGT el passat mes de juliol, i que ha comportat diverses inspeccions a les instal·lacions que l'empresa tenia a Vilamalla (Alt Empordà).

La responsable del sector d'alimentació de la UGT, Alícia Buil, considera que la multa és "modèlica" i ha revelat que es personaran a la causa judicial oberta contra Terfrisa, per tal de "defensar els drets dels treballadors" que estaven com a falsos autònoms. De fet, la resta d'empleats (94) ara formen part de Grup Cañigueral, l'empresa que ha absorbit Terfrisa un cop va tancar.

Valoració positiva dels sindicats

La UGT, el sindicat que va interposar la denúncia, valora "molt positivament" la decisió de Treball no tant per la quantia econòmica que s'imposa "sinó pel què suposa". "El més important és que es reconeix que es tracta d'una contractació fraudulenta a través de les falses cooperatives", argumenta la responsable d'alimentació del sindicat, Alícia Buil.

Des de la UGT, però, lamenten que en aquest sector "hagin proliferat tant en els últims anys" les falses cooperatives, a través de les quals les empreses contracten treballadors que en realitat són falsos autònoms. En el cas de Terfrisa, 175 dels 269 empleats ho eren. A la pràctica, significa que el 65% de la plantilla no gaudia de drets laborals com vacances o agafar una baixa, malgrat que realitzava la mateixa feina que la majoria dels 94 restants.

Buil ha remarcat que la sanció del departament contempla el fet que siguin falses cooperatives i per tant, "pot arribar a treure la llicència per operar". "Per a nosaltres és important fer visible un problema que fa molt temps que li anem al darrere", ha assenyalat.

Altres empreses implicades

Aquesta sanció podria no ser l'última per a Terfrisa, ja que la Seguretat Social està estudiant si també multa l'empresa pel temps que ha deixat de pagar les cotitzacions dels falsos autònoms. A banda, des del Departament també estan valorant la possibilitat de castigar les dues cooperatives vinculades a la companyia, a més de l'ETT Marlex.

En aquest últim cas, les sancions s'imposarien per haver contractat personal, que posteriorment formava part de Terfrisa, sense que hi hagués un motiu concret, com un increment de feina o de producció. "No pot ser que tinguis tants treballadors fora de plantilla", ha reblat Buil.

Fa temps que ho denuncien

Malgrat que el sector carni és important a les comarques de Girona, Buil ha explicat que el principal problema en aquest sentit es troba a Osona. Amb tot, la responsable d'alimentació de la UGT alerta que "no és un fet puntual" i que "porten temps treballant-hi". "La repercussió mediàtica dels últims dies ens ha anat molt bé per mostrar el problema, però cal seguir fiscalitzant els qui fan malament les coses", ha reblat.

En total ara hi ha tres procediments oberts en relació a aquesta infracció. Un a la Direcció General de Cooperatives, un altre als Serveis Territorials de Treball de Girona i un tercer a la Tresoreria de la Seguretat Social.