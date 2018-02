Banc Popular va comptabilitzar 13.560 milions d'euros en pèrdues el 2017

Banc Popular va comptabilitzar pèrdues per import de 13.560 milions d'euros en 2017, segons consta en l'informe financer anual de Banc Santander, remès ahir a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El resultat es va produir després que la Junta Única de Resolució (JUR) i el Fondo de Reestructuració Ordenada Bancària (Frob) resolguessin l'entitat al començament de juny davant la seva falta de liquiditat, la qual cosa va propiciar la seva adquisició per Banc Santander al preu simbòlic d'un euro.

Els comptes del primer semestre de Banc Popular ja van reflectir uns 'nombres vermells' de 12.218 milions d'euros després dels sanejaments aplicats per Santander després de la resolució de l'entitat en la nit del 6 al 7 de juny, segons van mostrar els comptes de l'Associació Espanyola de Banca.

El Popular es va anotar pèrdues de 37 milions d'euros després de la seva adquisició per part del banc càntabre com a conseqüència d'un càrrec de 300 milions d'euros per la integració d'ambdues entitats. Sense aquest càrrec, Popular va guanyar 263 milions d'euros entre el 7 de juny i el 31 de desembre de 2017. El marge d'interessos de Popular, per la seva banda, va assolir els 1.003 milions d'euros en aquest període, mentre que el marge brut es va situar en 1.309 milions d'euros.

A tancament de 2017, Popular comptava amb dipòsits de clients per import de 64.960 milions d'euros, enfront dels 77.282 milions d'euros que comptabilitzava a tancament de 2016. Així mateix, l'entitat gestionava 9.619 milions d'euros en fons d'inversió i 4.600 milions en fons de pensions.