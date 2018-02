Évole trasbalsa el sector porcí

Dos dels principals supermercats de Bèlgica, Delhaize i Colruyt, anunciaven dilluns passat que retiraven de la venda productes d'El Pozo, l'empresa càrnia espanyola a la qual el programa Salvados, que dirigeix Jordi Évole i emet La Sexta, acusava de maltractament animal en el capítol emès el 4 de febrer, titulat Stranger Pigs. ¿Qué hay detrás de la indústria cárnica en España? El programa va mostrar unes imatges gravades en una granja murciana vinculada a la marca que van aixecar molta polèmica; El Pozo va haver de sortir al pas de la polèmica i anunciava que trencava qualsevol relació comercial amb la granja (les imatges d'animals amb malformacions amuntegats a les corts van provocar un fort impacte).

El Pozo, que va declinar participar en el programa, va qüestionar les tesis del reportatge a través de les xarxes socials. La versió de l'empresa va ser corroborada en els següents dies per alguns veterinaris –«les imatges que mostra [ Salvados] són d'una zona específica d'animals malalts. És un horror com està, no li ho nego, però aquest petit detall se li ha oblidat explicar-lo», recordava una experta– i per un gran nombre d'associacions professionals porcines, que acusaven al programa d'Évole d'oferir una imatge exagerada de les condicions dels animals. No obstant això, l'empresa va acabar decidint prescindir dels serveis de la granja en què es va colar l'equip d'enregistrament de Salvados. Segons fonts de l'empresa citades per diverses agències de notícies, la «desvinculació» amb la granja proveïdora on es van gravar les imatges es produeix a conseqüència de l'obertura d'un «expedient d'investigació» intern. Des d'El Pozo assenyalaven en un comunicat que la decisió obeïa a l'estratègia de la marca d'«ampliar els estàndards de qualitat» en matèria de benestar animal, amb mesures que s'han anat implementant «de forma gradual des del passat mes d'octubre».



Inspecció a Osona

Dimecres, inspectors de Treball entraven a l'escorxador Le Porc Gourmet, a Santa Eugènia de Berga, a la comarca d'Osona, que també sortia malparat al programa de La Sexta: en aquesta ocasió, per les dures condicions de treball a les quals l'empresa sotmetia els treballadors, contractats com a autònoms i que havien de fer llargues jornades laborals (a Salvados relataven que fins i tot havien de comprar-se ells els ganivets per escorxar els animals). El rebombori ha estat de tal magnitud que fins i tot la ministra d'Agricultura, Pesca i Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, s'ha vist obligada a intervenir en la polèmica per fer una defensa aferrissada del sector porcí espanyol: els controls europeus són els més alts en àmbit mundial, insistia Tejerina. «Haig de reiterar el gran sector agroalimentari que Espanya té, és un dels nostres grans actius», deia en declaracions a un altre programa televisiu, en aquest cas Espejo Público, d'Antena 3.



Potència alimentària

La ministra subratllava que Espanya és una potència alimentària per la varietat, la qualitat i les garanties sanitàries. «Vivim a la Unió Europea, tenim estàndards europeus, que són els més alts en àmbit mundial, en matèria de sanitat, traçabilitat, benestar i medi ambient», afegia la titular d'Agricultura. «La indústria i el sector productor espanyol és un sector del qual sentir-se orgullós, fa molt bé les coses», reblava.