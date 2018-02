Els «pledge funds»

La inversió en projectes d'emprenedors és el punt fonamental per al seu desenvolupament i creixement. En aquests anys hem vist com sorgeixen noves formes de finançament i inversió entre les quals és un pilar fonamental el capital inicial que li donin els recursos i estabilitat inicial. Invertir en capital llavor es pot fer de diferents formes, amb els seus punts a favor i els seus punts en contra.

D'una banda, tenim la figura dels business angels, que són accionistes a títol individual de l'empresa. Amb això, l'inversor guanya en flexibilitat, pot seleccionar i triar el projecte que més li agradi, quina inversió dipositar i quan retirar la mateixa. En contra seu hi ha el risc. Com a accionista a tipus particular i membre del consell d'administració, la seva responsabilitat es pot estendre a la seva persona. A més, l'anàlisi del projecte va pel seu compte. A la banda contrària hi ha els fons de capital risc. Delimiten la responsabilitat, però cedint la presa de decisió als gestors del fons, que analitzaran i determinaran on invertir, perdent la nostra capacitat de decisió.

El Pledge Fund busca trencar aquests inconvenients: s'estructura com un fons en el qual els inversors dipositen el seu diners destinats a diferents projectes, però amb la capacitat de decidir on invertir i quan sortir de l'empresa. El funcionament del Pledge Fund és senzill. L'inversor diposita la quantitat que desitgi en el producte, normalment des d'uns mínims establerts en el contracte. El gestor del fons rep o analitza diferents oportunitats d'inversió i les presenta a cada un dels inversors. És en aquest moment quan es pot triar en quins projectes dipositem els nostres diners i quant.

El mecanisme d'entrada és flexible, el de sortida no ho és tant, encara que no és tan rígid com en els fons tradicionals de capital risc. L'aportació de «fons compromesos» se sol establir amb l'empresa per contracte per un determinat nombre d'anys amb una mena de compromís de recompra. A partir d'aquest, es pot renovar o no, i amb això sortir d'aquesta inversió de forma una mica més còmoda.

Els avantatges per a l'inversor són més seguretat i assessorament, ja que compta amb una avaluació dels projectes prèvia, i l'accés als mateixos, ja que els mínims d'inversió no solen ser molt alts. El punt en contra apareix si es vol formar part activa del projecte. La teva aportació no et permetrà formar part del Consell.