El que és cert del sector porcí

l programa d' Évole ( Salvados) emès el passat diumenge 4 de febrer no ha deixat indiferent el sector porcí. Si bé les primeres reaccions es podien albirar en viu i en directe, a cop de tuit, el dilluns següent, amb més serenitat i amb el programa reposat es respon a l'emissió que estaria posant en dubte «la tasca de més de 80.000 granges, milers d'empreses i indústries i, especialment, dels més de 300.000 ramaders i professionals». Després de l'emissió del programa «què hi ha darrere de la indústria càrnia a Espanya?», el Pozo Alimentación, empresa implicada, ha fet certes consideracions: com que garanteixen la seguretat alimentària i asseguren el benestar animal. Respecte a la granja, model per a Évole, El Pozo y CEFUSA asseguren que no era una granja, sinó «una àrea de recuperació sanitària».

Però a l'hora d'escriure això no pretenc dir el que no és el sector porcí sinó al contrari, el que és realment aquest sector, importantíssim per a les comarques de Girona, només en un poble del Gironès se sacrifiquen diàriament uns 22.000 animals porcins, en aquests dies s'està celebrant Fiporc, la Fira del Porc a Riudellots de la Selva. A partir del programa esmentat les organitzacions i associacions de la producció, transformació i comercialització que conformen la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc) ha subratllat el fort compromís del sector porcí espanyol amb el benestar animal, la cura del medi ambient, la seguretat alimentària, l'ocupació estable, la qualitat i la innovació.

Cal tenir en compte que aquests aspectes han contribuït de manera decisiva a convertir el sector porcí espanyol en un referent a nivell internacional del que es coneix com la «ramaderia moderna», professionalitzada, innovadora, respectuosa amb la sensibilitat i necessitats dels animals i enfocada a la reducció de l'impacte ambiental. Això puc afirmar-ho, ja que conec la major part de les granges gironines. El sector porcí espanyol és avui un sector estratègic, motor de l'economia nacional i generador d'ocupació en milers de petits nuclis urbans del nostre país, que són els principals beneficiaris de la riquesa que genera 15.000 milions d'euros en facturació a l'any, el que contribueix a fixar població en les zones rurals i donar oportunitats professionals a milers de joves que volen continuar vivint en els seus pobles. Per tot això, les diverses organitzacions relacionades amb el sector lamenten que un programa de televisió posi en dubte la tasca de més de 80.000 granges, milers d'empreses i indústries i, especialment, dels més de 300.000 ramaders i professionals que treballen directament en el sector i fan possible un model sostenible que garanteix productes de màxima qualitat, saludables, segurs i produïts atenent el benestar dels animals i el baix impacte ambiental.

Dissabte passat parlàvem sobre la preocupació dels agricultors europeus per les exigències que suposen el benestar animal, especialment en el sector porcí i la manca de competitivitat que porta aquest aspecte respecte a països tercers. I és que el model de producció de la Unió Europea, és el més sostenible del món. Cal subratllar que el nostre país aplica el model europeu de producció i compleix amb la legislació més exigent del món en benestar animal i seguretat alimentària. Espanya va ser el primer estat de la UE a implementar-la l'any 2013, no només complint amb els requisits normatius sinó anant més enllà de les exigències europees. Pel que fa al benestar animal, no hi ha zona del món on els animals tinguin, per normativa, més espai, millors condicions higièniques, sanitàries i alimentàries, ni més comoditats tant a les granges com en el transport. Com a resultat, en els últims anys, el sector, entre altres actuacions, ha disminuït un 30% l'ús d'aigua per quilo de carn, un 22% les emissions de gasos d'efecte hivernacle o s'ha dotat d'un 65% més d'espai per a les femelles reproductores de porcí. Per aquests motius no podem passar per alt que la presentació d'alguns fets aïllats i fora de context tractats en un programa de televisió com si fos la realitat danyin la imatge d'un sector que precisament és líder en la cura i atenció dels animals.

El sector carni espanyol i en especial, el sector porcí, és un referent en l'àmbit mundial. Les dades parlen per si soles, amb un volum d'exportació que suposa un valor econòmic superior als 5.000 milions d'euros, com és el cas del passat any 2017, només es pot llegir que les coses s'estan fent bé. S'està fent bé pel que fa a qualitat de producte (el primer interessat a oferir un producte de qualitat és el mateix sector). Qualitat que, de no existir o ser menor, no permetria exportar a més de 130 països. A més, la qualitat del producte ve en gran part definida per la protecció del benestar animal. Per tant, és evident que aquest aspecte és prioritari per al sector, des de la producció fins a la indústria.

Els rigorosos controls sanitaris i alimentaris en tota la cadena de valor del sector porcí fan que aquest sigui el primer interessat a «fer les coses bé», de manera que qualsevol mala praxi o fet tret de context no representa en cap cas el sector i l'únic que fa és generar desinformació i una mala imatge d'un sector que està totalment involucrat amb el benestar animal. Atenent a la migració que en la nostra època se segueix vivint del camp a la ciutat, no fa altra cosa que aportar un altre aspecte positiu al sector i la societat espanyola. A més, es tracta d'una feina estable, pel fet que fan falta treballadors experimentats i formats. S'ha treballat en els últims anys i se segueix treballant per minimitzar l'impacte ambiental que la producció d'aquesta espècie té.