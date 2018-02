Les vendes del comerç cauen un 0,3% el 2017 i situen Catalunya a la cua d'Espanya

Les vendes en el comerç al detall van viure el 2017 el seu pitjor quart trimestre des de fa cinc anys. La caiguda, a més, es va produir en un context, a l'Estat espanyol, on van augmentar les transaccions. Catalunya va ser la comunitat on més van baixar les vendes.

Segons les dades de la Generalitat, a Catalunya, en el quart trimestre de 2017, les vendes del comerç al detall van evolucionar a la baixa respecte d'un any abans (-0,3%). És la primera vegada que les vendes disminueixen en un quart trimestre des de l'any 2012, quan es van contraure de forma més intensa (-10,5%).

A Espanya, en canvi, les vendes han evolucionat favorablement en el darrer trimestre de l'any. Tot i això, el seu ritme de creixement (+1,2%) es desaccelera respecte dels anys anteriors.

Pel que fa al balanç de les vendes en el conjunt de l'any 2017, Catalunya ha registrat una davallada (-0,3%), que contrasta amb l'augment registrat a Espanya (+1,3%).

Com es pot observar al gràfic adjunt, excepte Catalunya i Extremadura (on les vendes s'han reduït un -0,3% i -0,2%, respectivament) i Castella i Lleó, Cantàbria i el País Basc on no van variar, a les altres comunitats autònomes s'han incrementat respecte del quart trimestre de 2016.

Illes Balears, Canàries i La Rioja són els territoris on aquest creixement de les vendes del comerç a la menuda ha estat més intens (+3,6%; +3,5% i +3%, respectivament).

Aquesta baixada de vendes ha tingut translació en els llocs de feina. La població ocupada en el comerç disminueix interanualment, segons l'Observatori del Treball.

S'estima que la població ocupada en el conjunt del comerç al detall en el quart trimestre de 2017, és de 310.400 persones (segons les dades de l'Enquesta de població activa). Respecte del trimestre anterior, l'ocupació s'ha reduït en 12.100 persones (-3,8%) i respecte d'un any abans, en 20.000 (-6,1%).

La taxa de feminització de la població ocupada en el comerç al detall (66,5%) és més elevada que la de l'economia catalana (47%). La franja d'edat que més població ocupa és la de 30 a 44 anys (el 35,8%), amb un pes inferior al del total de l'economia (41,6%); mentre que el del col·lectiu jove (de 16 a 29 anys) és més elevat (24% i 15,2%, respectivament).

D'altra banda, la taxa de salarització és força reduïda en comparació amb el conjunt de l'economia (77,1% enfront del 83,8%), que vol dir que el treball per compte propi en aquest sector té un pes més elevat.

Respecte del quart trimestre de 2016, el descens recau en el col·lectiu femení (21.300 ocupades menys), les persones de 30 o més anys (23.000 menys) i, en el cas de la població ocupada, les que tenen contracte indefinit (5.800 menys).

L'any 2017 tanca amb 334.271 persones afiliades a la Seguretat Social el 31 de desembre, incloses tant el règim general (255.100), com l'especial dels treballadors autònoms (79.171). Aquesta xifra representa un increment del 0,4% respecte del 31 de desembre de 2016 (1.323 afiliacions més), força inferior al del conjunt de l'economia (+3,5%).

Les oficines de Treball han registrat en el quart trimestre de 2017 una mitjana de 43.181 persones aturades en el comerç al detall, que representa un 7,8% menys que el mateix trimestre de l'any anterior. En el mes d'octubre es va produir un canvi de tendència i l'atur en el sector del comerç va moderar el ritme de reducció.