El sector del taxi insta a impedir l'actuació «il·legal» de les apps de mobilitat

El sector del taxi encara la propera edició del Mobile World Congress de Barcelona –que se celebrarà a la capital catalana del 26 de febrer a l'1 de març– disposat a oferir el «millor servei» als més de 100.000 participants que s'esperen al gran esdeveniment mundial de la indústria mòbil. El portaveu de l'associació professional Elite Taxi, Alberto Álvarez, va assegurar que la relació amb Fira de Barcelona actualment «és millor» que altres anys i que el sector afronta el certamen amb «bona voluntat». Tanmateix, Álvarez va advertir que en cap cas estan disposats a tolerar l'actuació al seu parer «il·legal» de les empreses que operen amb apps de mobilitat com Cabify i va demanar la col·laboració de les autoritats en aquest sentit.

Segons va assegurar Elite, s'ha negociat amb Fira de Barcelona que tots els vehicles que operen al recinte de Gran Via «aniran identificats de manera clara per facilitar la tasca d'inspecció als agents de l'autoritat». Igualment, l'associació de taxistes va assenyalar que «en cap punt d'accés o al voltant de la Fira es podran efectuar recollides pretractades, ni per taxis, ni per VTC. Per realitzar aquestes recollides hauran de quedar amb els seus clients a l'exterior de la Fira».