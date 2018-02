El BBVA alerta que no es compliran els objectius de dèficit sense Comptes

BBVA Research adverteix que amb una política fiscal neutral Espanya sortirà del procediment de dèficit excessiu aquest any, però sense uns Pressupostos aprovats es desviarà lleugerament dels seus objectius d'estabilitat tant aquest exercici com el pròxim, bienni per al qual necessitarà un ajust de 0,9 punts percentuals del PIB a l'any per aconseguir els objectius exigits per la Comissió Europea, i fins i tot ajustos addicionals per complir l'objectiu d'estabilitat de 2019.

Així es desprèn de l'Observatori Fiscal del primer trimestre, elaborat pel servei d'estudis de l'entitat, que calcula que el dèficit públic del 2017 hauria acabat prop de l'objectiu d'estabilitat, en tancar en el 3,1% del PIB, i preveu que el cicle econòmic continuï corregint el deteriorament en els comptes públics, però a un ritme menor al que ho va fer l'any passat, donades les previsions de moderació del creixement per als propers anys.

D'aquesta manera, calcula que en un escenari sense canvis en la política fiscal, el dèficit es reduiria fins a arribar al 2,3% del PIB el 2018 i el 1,7% el 2019, lleugerament per sobre dels objectius del 2,2 % i el 1,3%, respectivament, compromesos amb Brussel·les. Aquestes xifres situarien el saldo primari ajustat de cicle al voltant del -0,2% del PIB de 2017, fet pel qual no s'espera una millora estructural dels comptes públics, el que implicaria una orientació de la política fiscal globalment neutral.

En aquest escenari, apunta que la política fiscal del bienni 2018-2019 estarà condicionada pel calendari electoral i la situació política actual, que ha impedit aprovar uns nous Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a l'any 2018 i ha repercutit en l'agenda reformadora.

En aquest sentit, recorda que estan pendents, entre altres, la postergada reforma del sistema de finançament autonòmic i la del sistema de pensions. Per a BBVA Research, la proximitat de la culminació del cicle electoral a algunes autonomies i ajuntaments pot encoratjar pressions per relaxar l'ajust del dèficit públic, com ja es va observar el 2015, quan es van produir desviacions generalitzades de la regla de despesa.

Al costat d'això, persisteix la necessitat de revisió i millora de la institucionalitat fiscal introduïda durant els últims anys. Entre les possibles millores que es podrien discutir hi hauria l'explícita vinculació entre la fixació dels objectius d'estabilitat i la regla de despesa, assenyala BBVA Research. A més, creu que seria recomanable introduir la situació cíclica del territori i la posició fiscal de l'administració en qüestió en la fixació de les metes fiscals.

Segons BBVA Research, les dades d'execució pressupostària fins al novembre anticipen que el dèficit públic del 2017 hauria acabat prop de l'objectiu d'estabilitat, fins a situar-se en el 3,1% del PIB. «Aquestes xifres vindrien a confirmar l'ajustament esperat al començament d'any, si bé l'impacte de la recuperació cíclica de l'economia hauria estat una mica més gran», explica BBVA Research, que estima que els estabilitzadors automàtics, la menor càrrega d'interessos i les prestacions socials -pensions i altres prestacions diferents a les d'atur- podrien haver corregit el dèficit el 2017 en 1,4 punts percentuals del PIB, dues dècimes menys del previst a principis d'any.