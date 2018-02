Espanya és el país europeu amb una major taxa de fibra òptica fins a la llar

Espanya és el país Europa amb la major taxa de penetració de fibra fins a la llar (FTTH), d'un 33,9%, després de sumar entre setembre de 2016 i setembre de 2017 al voltant d'1,61 milions de nous subscriptors, segons un informe encarregat pel Consell Europeu de FTTH, format per més de 150 empreses. El document, presentat en el marc de la Conferència FTTH 2018 celebrada aquesta setmana a València, remarca que Espanya compta amb uns 17,5 milions de llars amb fibra i amb al voltant de sis milions de subscriptors a finals de setembre.

Això fa que sigui el país d'Europa amb més fibra fins a la llar (FTTH) dels 39 analitzats a l'informe. No obstant això, si se suma la FTTH amb la fibra fins a l'edifici (FTTB), Espanya ocupa el setè lloc del 39 en ser superada per Letònia, Suècia, Lituània, Rússia, Bielorússia, Islàndia i Romania.

La directora general del Consell Europeu de FTTH, Erzsébet Fitori, va destacar que l'agenda regulatòria i política del Govern espanyol en matèria de fibra, alineada amb l'Agenda Digital Europea, i el continu treball de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) han jugat un «paper important en la història d'èxit espanyola».

Fitori va afegir que l'elecció d'Espanya per celebrar aquest any la seva conferència anual és «altament simbòlica», ja que serveix per reconèixer l'important paper que ha tingut en la promoció de la connectivitat de molt alta capacitat, el desplegament de fibra i la competència d'infraestructures.