Els experts demanen més transparència en els preus del sector immobiliari

El director general d'Habitaclia, Javier Llanas, va destacar la necessitat de més transparència en els preus al sector immobiliari, tant en el lloguer com en la compra, per ajudar el client a fer una elecció més segura, i per evitar tornar a la bombolla, el que segons el seu parer seria un «desastre». Llanas va explicar que els preus del lloguer s'estan disparant a diverses ciutats europees, com Berlín i Barcelona, i va assenyalar que el paper de l'administració és el de fer possible aquesta transparència de preus, protegint així el ciutadà.

«Arriba un moment en què ens limita la frontera de la lliure competència, però tots estem d'acord en què alguna cosa s'ha de poder regular», va assegurar el director general d'Habitaclia, que va indicar que no és sostenible que els preus per a un mateix immoble pugin, per exemple, cada any un 30%, perquè això abocaria al «precipici».

«Seria bo tenir més transparència, i l'administració té l'obligació de defensar el ciutadà. Ningú vol que el mercat peti d'aquí a dos anys perquè ja sabem el que passa. Tots ens hem picat els dits. Tornar al mateix és un desastre que no ens podem permetre», va advertir.



Defensa de l'índex de preus

Per això va defensar l'índex de preus del lloguer impulsat per la Generalitat -«és necessari tenir alguna referència»-, si bé veu més complicat que l'índex, que actualment té un caràcter informatiu, pugui introduir en el futur sancions perquè no existeix una llei que li doni suport, i va apostar per altres pràctiques, com augmentar el parc públic d'habitatge assequible.

En el cas de Barcelona, Llanas va lamentar que «el lloguer s'ha convertit en una bombolla extraordinària», sent els districtes de l'Eixample, Sarrià-Sant Gervasi i Ciutat Vella els que presenten rendes més elevades. Això ha desplaçat la demanda a altres municipis propers, com Badalona, Mataró i Santa Coloma de Gramenet, si bé això no ha comportat una baixada en els preus de lloguer de la ciutat catalana malgrat que es reduís el nombre de persones que buscaven pis a la capital, perquè segueix havent-hi demanda.

En l'àmbit de la compra, Llanas va explicar que la tendència del 2017 va ser d'una pujada d'un 20%, un efecte que es va rebaixar a l'octubre, coincidint amb la celebració del referèndum independentista català. Segons el seu parer, aquesta rebaixa «no ha anat malament», especialment en els tres districtes esmentats anteriorment: «Fins on s'hagués pogut arribar si cada any es creix a un 20%?», va advertir.