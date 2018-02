La Generalitat avisa que seguirà fent inspeccions mentre les càrnies no negocïin

El secretari general de Treball, Josep Ginesta, va advertir la indústria càrnia que se seguiran fent inspeccions mentre els empresaris «no s'asseguin a negociar». Després de la inspecció de treball de dimecres a Le Porc Gourmet, un dels escorxadors més importants d'Osona, Ginesta va assenyalar que és «inevitable» que les empreses i els sindicats acabin arribant a un acord sobre les relacions que s'estableixen dins dels centres de treball. Sobretot també arran de les denúncies de treballadors «cada vegada més fonamentades» que hi continua havent, fins i tot després de l'aprovació el 2017 d'una modificació de la llei de cooperatives catalana que pretenia equiparar les condicions laborals dels treballadors d'una cooperativa de treball associat a les condicions dels treballadors en règim general.

Per començar a avançar en aquest camí, va avançar que en els propers dies es tornarà a activar la taula de concertació del sector carni, on es convidarà tots els agents i on s'espera especialment la participació de les empreses del sector. Recentment, la càrnia altempordanesa Terfrisa ha estat sancionada amb 800.000 euros per part d'Inspecció de Treball per tenir falsos autònoms en plantilla.