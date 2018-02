Luís de Guindos, vicepresident del Banc Central Europeu

El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, ha estat elegit oficialment per l'Eurogrup per assumir el lloc de vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), una vegada que Irlanda ha retirat la candidatura del seu rival per al càrrec, el governador del Banc d'Irlanda, Philip Lane.

Els ministres d'Economia i Finances de l'Eurozona (Eurogrup) han confirmat l'elecció de l'espanyol, segons ha informat el Consell de la Unió Europea en un comunicat. "L'Eurogrup ha donat avui (per dilluns) el seu suport a la candidatura de Luis de Guindos per al lloc de vicepresident del BCE", diu el text.

Aquesta decisió ha arribat després que el Govern irlandès anunciés poc abans de la trobada de ministres la seva decisió de retirar la candidatura de Lane, amb l'objectiu de garantir que la decisió havia de ser presa per "consens" entre els socis de la moneda única.

"Fa unes setmanes vaig nominar a Philp Lane per al lloc de vicepresident del BCE. Avui confirmo que no presentarem la seva candidatura per a un vot aquesta tarda. Creiem que és molt important, atès l'important que és el paper de vicepresident del BCE, que la decisió es prengui sobre la base d'un consens ", ha afirmat el ministre de Finances irlandès, Paschal Donohoe.

D'aquesta manera, Espanya recuperarà el lloc en el Comitè Executiu del BCE que va perdre el 2012 quan va expirar el mandat de José Manuel González-Páramo i va ser substituït pel luxemburguès Yves Mersh, que es va imposar la espanyol Antonio Sáinz de Vicuña.

Els ministres d'Economia i Finances dels Vint (Ecofin) han de formalitzar aquest dimarts el nomenament, que no obstant això no serà confirmat totalment fins a la cimera de caps d'Estat i de Govern del 22 i 23 de març.

Abans d'aquest últim pas, el Parlament Europeu ha d'elaborar un dictamen sobre l'encara ministre espanyol. Per a això, De Guindos participarà en una audiència pública davant la comissió d'Afers Econòmics i Monetaris de l'Eurocambra el 26 de febrer. Aquesta comissió votarà un dictamen al dia següent, que posteriorment serà confirmat pel ple del Parlament Europeu durant la primera meitat de març.

No obstant això, l'opinió del Parlament Europeu no serà vinculant, igual que el dictamen que emeti el mateix Banc Central Europeu.

Així, si es compleixen els temps, De Guindos serà nomenat formalment vicepresident del BCE el 22 o el 23 de març. El seu mandat començarà el proper 1 de juny i s'estendrà durant vuit anys.