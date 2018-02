Catalunya bat un rècord històric en exportacions per setè any consecutiu

Catalunya va batre el 2017 un nou rècord històric en exportacions: 70.828,7 milions d'euros, un 8,7% més que l'any anterior. És el setè any consecutiu que es trenca el sostre de les vendes a l'exterior, tal com han confirmat les dades publicades aquest dimarts pel ministeri d'Economia. Les importacions també van marcar un rècord històric, en aquest cas per quart any seguit, amb un volum de 84.321,6 milions d'euros, un 8,3% més que el 2016. Així doncs, es va comprar més del que es va vendre a l'exterior i el dèficit comercial català va ser de 13.492,9 milions d'euros, un 6,4% superior al del 2016. El principal sector exportador a Catalunya va ser el dels productes químics (18.175,1 MEUR, un 7% més que el 2016), seguit dels béns d'equip (12.422,2 MEUR, un 2,7% més) i el sector de l'automòbil (10.959,1 MEUR, un 5,8% més).