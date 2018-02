Les exportacions gironines del 2017 trenquen tots els registres històrics

Les exportacions gironines mantenen l'empenta i durant el 2017 han crescut un 10,6%, trencant tots els registres històrics i arribant fins als 5.301 milions d'euros (MEUR). Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, les indústries càrnies es mantenen clarament al capdavant, amb vendes a l'exterior per valor de 1.342 MEUR. A aquest sector el segueixen els fabricants de maquinària, els productes farmacèutics i les matèries plàstiques.

Per destinacions, la Unió Europea encapçala el rànquing d'ubicacions preferents. França acapara fins al 26% de totes les vendes, seguit d'Itàlia, Alemanya, Portugal i el Regne Unit. En aquest llistat també hi destaca la Xina, país on les firmes gironines hi han fet exportacions per valor de 241,4 MEUR durant el 2017.



Catalunya també bat rècords

Catalunya va batre el 2017 un nou rècord històric en exportacions: 70.828,7 milions d'euros, un 8,7% més que l'any anterior. És el setè any consecutiu que es trenca el sostre de les vendes a l'exterior, tal com han confirmat les dades publicades aquest dimarts pel ministeri d'Economia.

Les importacions també van marcar un rècord històric, en aquest cas per quart any seguit, amb un volum de 84.321,6 milions d'euros, un 8,3% més que el 2016. Així doncs, es va comprar més del que es va vendre a l'exterior i el dèficit comercial català va ser de 13.492,9 milions d'euros, un 6,4% superior al del 2016.

El principal sector exportador a Catalunya va ser el dels productes químics (18.175,1 MEUR, un 7% més que el 2016), seguit dels béns d'equip (12.422,2 MEUR, un 2,7% més) i el sector de l'automòbil (10.959,1 MEUR, un 5,8% més).