Red Eléctrica guanya 669,8 MEUR el 2017, un 5,2% més que l'any anterior

Red Eléctrica Corporación va obtenir un benefici net de 669,8 milions d'euros el 2017, xifra un 5,2% superior a la del 2016, segons ha informat aquest dilluns la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El resultat brut d'explotació del gestor elèctric va totalitzar 1.519,5 milions d'euros l'any passat, un 2,3% més que en l'exercici precedent, mentre que el resultat net d'explotació va assolir els 1.031,4 milions d'euros, amb un creixement del 2,8% sobre el 2016.

La companyia proposarà en la junta general d'accionistes el pagament d'un dividend, amb càrrec al resultat del 2017, de 0,9188 euros per acció, un 7% per sobre del que es va pagar l'any anterior i en línia amb el que es va anunciar en el pla estratègic del grup. El proper 2 de juliol abonarà un dividend complementari de 0,6639 euros per acció que se sumarà al dividend a compte de 0,2549 euros pagat el 5 de gener.

El 2017, Red Eléctrica Corporación va fer inversions per valor de 510,2 milions d'euros, de les quals 411,8 milions d'euros es van destinar al desenvolupament de la xarxa de transport nacional, un 3,3% més que el 2016.

L'import net de la xifra de negoci de l'exercici 2017 va ascendir a 1.941,2 milions d'euros davant els 1.932,3 milions d'euros de l'exercici anterior. Aquesta xifra recull la retribució de l'activitat de Transport a Espanya, que inclou les posades en servei del 2016.

Així mateix, inclou els ingressos associats a la prestació de serveis de telecomunicacions, que van assolir els 86,5 milions d'euros, els ingressos regulats relatius a l'operació del sistema, per 56 milions d'euros, així com els ingressos derivats de l'activitat de transport a l'exterior, que van assolir els 19,6 milions d'euros.