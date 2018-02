Serra, després de declarar a l'Audiència Nacional: «Això acabarà bé»

L'exministre i expresident de Catalunya Caixa, Narcís Serra, ha sortit de declarar a l'Audiència Nacional pel forat de 721 milions de l'entitat a un quart de dotze d'aquest dimarts. "He entrat molt tranquil, surto encara més tranquil. Això acabarà bé", ha assegurat en declaracions als mitjans de comunicació a la sortida de la declaració. Serra ha estat durant prop d'una hora davant del jutge Ismael Moreno. El magistrat l'investiga juntament amb 14 exconsellers més per suposades irregularitats que van generar pèrdues a l'entitat entre els anys 2000 i 2013. El jutge actua un any després d´imputar Serra i la resta de gestors de l'entitat a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, que havia rebut una denúncia del Fons de Reestructuració Bancària (FROB) fruit de la revisió dels comptes després del rescat de l´entitat.