Els accionistes de Fluidra aproven la fusió amb Zodiac

La junta general d'accionistes de Fluidra va aprovar la proposta de fusió amb Zodiac, anunciada el novembre passat i que després d'aquest pas podria estar tancada definitivament abans d'aquest estiu, un cop obtingut el permís dels reguladors, segons el calendari previst per Eloi Planes, president executiu de Fluidra. Planes va destacar que «la nova Fluidra gairebé doblarà els resultats de facturació i Ebitda» cosa que li permetrà consolidar-se com un nou líder mundial. Planes va assegurar que en els pròxims dos anys, fins al 2020, no es preveuen noves adquisicions perquè l'objectiu és concentrar-se en consolidar la integració que suposarà unes sinèrgies de 35 milions d'euros el 2020.