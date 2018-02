Les exportacions gironines trenquen tots els registres

Les exportacions gironines mantenen l'empenta i durant el 2017 han crescut un 10,6%, trencant tots els registres històrics i arribant fins als 5.301 milions d'euros. Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, Malgrat tot, el creixement durant l'any havia arribat ser un 14% superior a l'any 2016. En el darrer trimestre de l'any ha crescut a un menor ritme. La indústria alimentària continua encapçalant el gruix del negoci a l'exterior. Entre gener i desembre, aquest sector va fer exportacions per valor de 2.199,5 MEUR (un 10,5% més respecte al 2016, un percentatge que es manté en sintonia amb el creixement del global al territori).

I dins l'alimentari gironí, les càrnies continuen posicionant-se al capdavant del rànquing. Al llarg de tot l'any passat, les exportacions d'aquest clúster (carn i despulles d'animals) va sumar 1.342,17 MEUR; és a dir, que aquesta indústria concentra fins al 25% de les transaccions que es fan des de les comarques gironines cap a l'exterior.

La resta de vendes a l'estranger del sector alimentari se les reparteixen diferents productes. Entre aquests, per exemple, els preparats alimentaris (164,24 MEUR), el cafè (146,84 MEUR), la pastisseria i brioixeria industrial (79,57 MEUR) o la llet i els seus derivats (39,9 MEUR).

A la indústria alimentària el segueixen els fabricants de maquinària i béns d'equip. Al llarg del 2017, aquest sector va fer vendes a l'exterior per valor de 476,09 MEUR (cosa que representa un creixement del 5% d'un any per l'altre).

Per darrere de la carn i la maquinària s'hi troben les matèries plàstiques (308,18 MEUR) i els productes farmacèutics (307,08 MEUR). Dos subsectors que formen part de la indústria química, juntament amb d'altres com els compostos orgànics. Una indústria, la química gironina, que al llarg del 2017 ha arribat a exportar fins a un 16,1% més a l'exterior (en conjunt, arribant als 995,2 MEUR en vendes).

Al costat dels productes, l'estadística del Ministeri també recull quins són els principals destins de les exportacions gironines. I aquí, la conclusió és clara: les empreses del territori han continuat venent al seu mercat tradicional per proximitat (la Unió Europea) però durant el 2017 també han girat els ulls cap a nous destins.



França, el 26% de les vendes

El país que continua rebent el gruix de les exportacions continua essent França, que acapara fins a un 26% de les vendes de les empreses gironines (1.402 MEUR). A aquest destí, el segueixen Itàlia (419,96 MEUR), Alemanya (354,76 MEUR), Portugal (283,66 MEUR) i el Regne Unit (248,04 MEUR).

Al sisè lloc de la llista, però, ja hi apareix el gegant asiàtic. I és que la Xina, on durant el 2017 s'hi han exportat productes per valor de 241,44 MEUR, ja ha passat per davant d'altres destins com Irlanda, Polònia, Bèlgica o els Països Baixos. Sobretot, allò que s'envia a mercats com Xangai són productes carnis i alimentaris.

Altres països de fora la Unió Europea que apareixen al llistat, a tall d'exemple, són Corea del Sud (100 MEUR), Estats Units (87,13 MEUR), Mèxic (68,21 MEUR) o el Japó (65,73 MEUR).



Balança comercial positiva

Al costat de les exportacions, l'estadística del Ministeri d'Economia també permet veure què s'ha importat a les comarques gironines. Al llarg del 2017, les importacions han crescut un 10,5% situant-se als 2.597,2 MEUR (essencialment, de matèries plàstiques, maquinària, productes químics, paper i cartró i tractors).

Això fa que, comparat amb les exportacions, la balança comercial de la demarcació sigui positiva (perquè les comarques gironines venen més a l'exterior que no pas hi compren).

El creixement de les exportacions gironines, percentualment, s'ha situat dos punts per damunt de la mitjana catalana. Al 2017, les vendes de les empreses catalanes a l'exterior van créixer un 8,7%, arribant als 70.828,7 MEUR. Per demarcacions, a Barcelona les exportacions van créixer un 6,8% (arribant als 54.771,6 MEUR); a Tarragona, un 21,6% (arribant als 8.679,6 MEUR) i a Lleida, un 6,5% (2.076,3 MEUR).

Catalunya va batre el 2017 un nou rècord històric en exportacions: 70.828,7 milions d'euros, un 8,7% més que el 2016. És el setè any consecutiu que es trenca el sostre de les vendes a l'exterior.