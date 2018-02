De Guindos afirma que el BCE ha d'acompanyar la recuperació

El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, va defensar que la normalització de la política monetària del Banc Central Europeu (BCE) ha d'anar en paral·lel a la recuperació econòmica.

«La normalització ha d'anar compassada amb la recuperació econòmica, va d'anar d'alguna forma en paral·lel», va expressar en una compareixença des de Brussel·les, on a més va recordar que en els primers anys de la crisi es van prendre decisions «que no van ser congruents amb el moment econòmic».

En aquest context, De Guindos va explicar que la recuperació a Europa és actualment «molt més sòlida i està millor establerta». «Estic convençut que el BCE complirà amb el seu paper i tornarà a encertar», va dir després d'haver estat nomenat vicepresident de la institució monetària, càrrec que assumirà l'1 de juny.

El ministre d'Economia va evitar fer «cap tipus de comentari» quan va ser preguntat per la seva opinió pel que fa al ritme de la retirada dels estímuls monetaris, però va afirmar que «les mesures extraordinàries de política monetària» eren «per a temps extraordinaris en circumstàncies extraordinàries».

En tot cas, va recordar que el BCE encara no ha complert l'objectiu del seu mandat, que és aconseguir una inflació a mitjà termini en l'entorn però no superior al 2% i va subratllar que és necessari tenir en compte «un conjunt de qüestions» per avaluar el futur de la política monetària.