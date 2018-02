Narcís Serra diu al jutge que van consensuar les decisions amb el Banc d'Espanya

L'expresident de CatalunyaCaixa Narcís Serra i els exdirectius Adolf Todó i José María Pisa van declarar ahir davant el jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno que el Banc d'Espanya estava al cas de totes les operacions immobiliàries que va dur a terme l'entitat, que van acabar provocant un «forat» de 720 milions d'euros, perquè estaven consensuades amb el supervisor.

Segons van informar fonts presents a la declaració, Serra, Todó i Pisa, tots ells imputats en la causa que investiga Moreno sobre les operacions immobiliàries suposadament irregulars que la caixa va realitzar entre els anys 2000 i 2013, van assegurar que el Banc d'Espanya era coneixedor tant en les operatives entre 2001 i 2007 com a partir de 2008, quan va canviar el model i es va fer palès la impossibilitat de desenvolupar els projectes.

La Fiscalia Anticorrupció va demanar la imputació de Serra, Pisa, Todó i 12 exdirectius més de CatalunyaCaixa per un presumpte delicte continuat d'administració deslleial per haver dut a terme «una intensiva i creixent activitat inversora immobiliària» a Espanya, Polònia i Portugal a través d'una filial i principalment en projeccions i expectatives de negoci de futur incert i no recolzades per la necessària anàlisi de solvència.

La denúncia per les «notables irregularitats» en la gestió de la caixa es va formalitzar després de les irregularitats detectades pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), ja que en la majoria dels casos es van escometre les operacions «confiant en la paraula del soci, sense previs informes externs independents i sense realitzar anàlisis exhaustives d'aspectes tals com la solvència i capacitat dels associats».

Mitjançant aquest sistema van arribar a adquirir terrenys no urbanitzables o fins i tot qualificats com d'especial interès. I és que la Fiscalia va detectar una «total falta de preparació tècnica» de la major part dels membres del consell d'administració per aprovar qualsevol proposta.

No obstant això, tant Serra com Todó i Pisa van indicar al titular del Jutjat Central d'Instrucció número 2 que el procés per aprovar les operacions va complir la normativa interna i que els socis eren fiables.

Per a ells, la prova d'això és que van dur a terme unes «600 o 700» operacions immobiliàries que sí que van sortir bé, segons les fonts consultades. I, de fet, van remarcar que ningú podia esperar la aiguda posterior a 2008, ja que en aquell any encara es parlava de «brots verds».

A més, els tres exdirectius es treu també la responsabilitat explicant que el «forat» econòmic va tenir a veure amb el poc valor pel qual la Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) va comprar els actius immobiliaris de l'entitat.

En sortir de l'Audiència Nacional Narcís Serra, que va ser vicepresident del Govern espanyol i ministre de Defensa als governs de Felipe González, va dir als mitjans de comunicació que se sent «tranquil» després de donar la seva versió. «He entrat molt tranquil i en surto encara més tranquil. Això acabarà bé», va afirmar.