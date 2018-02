Un 44% del petit comerç gironí va vendre menys al Nadal, segons Pimec Comerç

Un 44% del petit comerç de Girona va vendre menys la passada campanya de Nadal, entre l'1 de novembre del 2017 i el 7 de gener del 2018. Així s'extreu de la segona consulta de l'Observatori de Pimec Comerç, que recull 468 respostes d'associats, tant d'establiments com d'associacions i gremis.

En el conjunt de Catalunya, un 43% dels comerciants que afirmen haver venut menys aquest Nadal respecte a l'anterior, un 56% atribueix aquest descens a l'actual situació política. Per sectors, la restauració i el turisme han estat els que més han crescut en vendes, segons ho afirmen un 62,5% dels restauradors consultats i un 36,36% dels dedicats al sector turístic. Per contra, el tèxtil és el que reuneix un percentatge més elevat de comerciants que afirmen haver perdut vendes respecte al Nadal de l'any anterior, amb un 57,73%, i d'aquests, pràcticament la totalitat (57,15%) ho atribueix a la situació política.

Per províncies, a Barcelona són majoritaris (42,60%) els que asseguren haver venut igual aquest Nadal, sent un 39,05% els que han afirmat haver tingut pitjors resultats. A Girona també hi ha poca diferència entre els que han venut igual (41,27%) i aquells que han perdut vendes (44,44%).