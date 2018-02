Cecot posa en dubte l'efectivitat de la vaga del 8-M per equiparar salaris

El president de la patronal Cecot, Antoni Abad, posa en dubte l'efectivitat de l'aturada de dues hores convocada pels sindicats per al 8 de març, el Dia de la Dona, per combatre les desigualtats laborals i la bretxa salarial. Abad considera que per aconseguir una equiparació entre sexes seria més convenient apostar per altres tipus de «mobilitzacions o estratègies comunicatives que puguin tenir una major efectivitat a llarg termini». Tot plegat sense afectar l'activitat empresarial i fent èmfasi en la necessitat de resoldre unes «discriminacions i inèrcies» que des del seu punt de vista «s'han de rectificar».

Per altra banda, Comissions Obreres va reunir ahir les seves delegades i delegats a Girona per preparar la vaga laboral del 8 de Març a l'Auditori Josep Irla de Girona on hi va participar, entre d'altres, Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.