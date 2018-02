Girona i Figueres se sumen a la mobilització general convocada per pensionistes i sindicats

Els jubilats de les comarques gironines es van unir també a la mobilització general per protestar contra el sistema de revalorització de les pensions. En el cas de Girona i la ciutat de Figueres, els participants van estar acompanyats també per representants sindicals i de partits polítics com el secretari general de la UGT Xavier Casas, la portaveu del PSC a Girona, Sílvia Paneque o militants de Podem Girona. A Figueres, el regidor de l'Entesa, Òscar Vergés també va donar suport a la causa. Els organitzadors de la protesta van cridar consignes contra la revisió i van apel·lar a defensar «unes pensions dignes i el nostre futur».