Milers de persones es concentren en defensa de les pensions

Els pensionistes i jubilats de Catalunya i Espanya es van mobilitzar ahir per tot el territori per defensar les pensions públiques. Marea de Pensionistas, col·lectiu que crida a protegir les pensions de «totes les persones jubilades» i lluitar pels seus drets, va convocar aquesta mobilització en prop d'un centenar de ciutats espanyoles per criticar que les retribucions no s'equipessin amb l'Índex de Preus al Consum (IPC) i que des del 2013 s'hagin incrementat any rere any només un 0,25%.

A Barcelona, el portaveu de Marea de Pensionistas, Prudenci Vidal, va defensar que la pujada aprovada per a aquest any «no és només una merda, sinó que és una il·legalitat» perquè el Govern central s'havia compromès a incrementar-les segons l'IPC quan l'economia espanyola registrés xifres positives, com va sostindre que s'està produint des de fa tres anys.

Per la seva banda, el representant de Iaioflautas, Juan García, va recalcar que, mentre les pensions pugen el 0,25%, el preu de serveis bàsics com la llum, el gas o l'aigua creixen en quantitats més grans, la qual cosa implica que els pensionistes van perdent poder adquisitiu des de fa anys: «És una vergonya absoluta», va subratllar García.

Durant la concentració es van escoltar consignes com 'Governi qui governi les pensions es defensen', 'El 0,25% és vergonyós' i 'Rajoy dimissió', mentre s'instava els estudiants i els treballadors a solidaritzar-se amb el col·lectiu.



Les pensions són viables

Tant Vidal com García van reivindicar que el sistema públic de pensions és viable econòmicament, malgrat que el Govern central i la patronal repeteixin que no és així.

Per a tots dos representants, aquesta atac a les retribucions públiques té l'objectiu de beneficiar els fons privats de pensions, pels quals Vidal va indicar que treballen l'executiu, la patronal i sindicats com CCOO i la UGT.

Malgrat aquestes crítiques als sindicats majoritaris i que tampoc van ser entitats convocants de la concentració, aquests van donarsuport a la mobilització.

El responsable de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya, Jaume Gavarró, va coincidir amb el rebuig davant «l'augment ridícul del 0,25%», encara que va subratllar que desitjaria que hi hagués una unitat d'acció entre els diferents moviments que reivindiquen unes pensions dignes.

La portaveu de la UGT de Catalunya, Laura Pelay, va defensar la concentració va servir per dir-li al Govern central que «pari amb la bogeria» que està duent a terme amb les pensions, ja que l'increment del 0,25% no serveix amb la inflació desbocada que hi ha.