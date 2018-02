Catalunya registra un 11% menys d'empreses noves al gener que el 2017

Al gener s'han creat 1.584 empreses a Catalunya, un 11% menys que l'any anterior. El capital desemborsat per a això també es redueix, un 19%, fins a una mica més de 100 milions d'euros, la segona xifra més elevada de tot el territori nacional.

Construcció i comerç són els sectors on més empreses neixen al gener en territori català, 349 i 343, respectivament. Per províncies, Barcelona suma 1.274, Girona 136, Lleida 57 i Tarragona les 117 restants, segons l'Estudi sobre Demografia Empresarial publicat per Informa D&B S.A.O. (S.M.I.), companyia filial de CESCE.

,Només a Madrid es creen més companyies que a Catalunya, 1.746. Andalusia és tercera amb 1.473. Entre les tres representen el 56% del total d'Espanya. Catalunya és l'autonomia amb una major retallada en valor absolut aquest mes, restant 201 constitucions als nombres de l'any anterior, mentre que Madrid i Andalusia són les que més avancen, sumen 154 i 172, respectivament.

La comunitat madrilenya lidera les dades d'inversió de capital, superant els 110 milions d'euros, un descens del 52%, el més significatiu en dades absolutes.

Pel que fa al conjunt d'Espanya, en el primer mes de l'any s'han registrat 8.591 noves empreses, un 2% més que el mateix mes en 2017. Aquesta pujada es produeix després del tancament en negatiu de 2017, any en el qual les constitucions van caure un 7% trencant la tendència alcista iniciada en 2009.



Es redueix el capital invertit

Les dades de capital invertit es retallen no obstant això, un 25% fins a 544 milions d'euros. Així i tot, estan per sobre de la xifra del mes de desembre anterior, sent la quantitat més alta acumulada des de febrer de 2017.

Segons Nathalie Gianese, Directora d'Estudis d'Informa D&B, la «En 2017 els indicadors de demografia empresarial van mostrar un debilitament de l'activitat emprenedora i un augment de les baixes. Al gener el nombre de creacions es recupera lleugerament, creix un 2%, encara que cau la inversió, un 25%, i els concursos i dissolucions continuen pujant».