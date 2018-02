Les exportacions agroalimentàries catalanes creixen un 4,6% i superen els 10.000 milions

Les exportacions agroalimentàries han crescut un 4,6% aquest 2017 en relació amb l'any anterior i han superat els 10.070 milions d'euros. En canvi, les importacions han augmentat un 4,4% fins a situar-se en els 10.103 milions d'euros. Per tant, la taxa de cobertura que relaciona aquestes dues magnituds (exportacions i importacions) és pràcticament del 100% (99,7%), segons les dades elaborades pel Gabinet Tècnic del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i difoses aquest divendres. Un any més, el sector carni ha estat el primer sector exportador i ha arribat als 2.951 milions d'euros, xifra que suposa un creixement del 9% en relació a l'any anterior. Per importància econòmica el segueix el sector de les fruites amb 909 milions d'euros, tot i que enguany ha patit una lleugera davallada del 2% respecte al 2016. En tercera posició, destaca la partida dels olis i greixos amb 893 MEUR, i en quarta la de begudes amb 880 MEUR. De fet, la subpartida dels vins ha crescut un 1,8% i ha arribat als 608 milions d'euros.



Taxa de cobertura del 99,7%

Entre el 2007 i el 2017 la venda de productes agroalimentaris a l'exterior ha passat de 5.240 MEUR als 10.070 MEUR, experimentant un creixement del 92%, mentre que les importacions durant aquest mateix període d'11 anys han passat de 8.021 MEUR als referits 10.103 MEUR i per tant han crescut menys d'un 26% (un 25,9%). La taxa de cobertura ha passat del 65% al 99,7%. D'entre les partides d'exportació, cal destacar, per la seva magnitud i creixement, la partida de carns i despulles que ha totalitzat els 2.731,9 MEUR i ha tingut un augment de 311 milions (12,9%) en relació al 2016. En segon lloc, se situa la partida de greixos i olis que totalitza 877 MEUR i creix un 8,7%. I finalment, la partida de productes de cereals i pastisseria que creix un 15,7% i suma 672 MEUR.



Oleaginoses i plantes industrials

Pel que fa a les importacions, les dues partides més importants corresponen a llavors d'oleaginoses i plantes industrials i la de cereals, les quals totalitzen 2.123 MEUR que juntament amb la de residus de la indústria alimentària i tortons sumen 2.746 MEUR.