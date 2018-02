La Generalitat va destinar 128 milions d'euros a polítiques socials d'habitatge el 2017

La Generalitat va destinar durant l'any passat 128 milions d'euros a polítiques socials d'habitatge, xifra que suposa un increment del 20,7% respecte els 106 milions de l'any anterior, va informar l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en un comunicat. Aquest import s'ha distribuït en ajudes per pagar el lloguer i per a entitats que gestionen habitatges d'inclusió, així com a gestions de mediació hipotecària mitjançant l'Ofideute, i aquests recursos han arribat a més de 100.000 famílies. En ajudes ordinàries per pagar el lloguer s'han destinat 112 milions per a un total de 59.919 famílies, que han rebut una mitjana de 1.870 euros anuals, mentre que per a ajudes d'urgència s'han destinat gairebé cinc milions, que han arribat a 2.217 famílies que han rebut 2.250 euros anuals.

Els altres 11 milions corresponen a ajudes atorgades a persones que viuen a habitatges administrats per la Generalitat i també a ajudes per a la xarxa d'habitatges d'inclusió per oferir una llar a persones amb dificultats, de 1.800 euros per habitatge. Quant als habitatges de lloguer social, la Generalitat va explicar que segueix mantenint les polítiques dirigides a incrementar el parc públic mitjançant convenis signats amb les entitats bancàries, la recaptació de l'impost de pisos buits i el conveni signat amb l'Incasòl l'any passat per transferir una partida de 13 milions d'euros a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per comprar immobles aplicant el dret de tempteig i retracte. Mitjançant aquest dret de tempteig i retracte, la Generalitat ha ampliat el parc públic de lloguer social amb gairebé 1.000 habitatges.