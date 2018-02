Hisenda i sindicats acorden reduir la temporalitat de la funció pública al 8%

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i les principals organitzacions sindicals representants dels funcionaris (CCOO, UGT i CSIF) han tancat pràcticament aquest dijous un acord en matèria d'ocupació que suposa reforçar el subscrit al març de l'any passat, amb el que s'universalitzarà el procés d'estabilització i permetrà rebaixar la temporalitat en l'àmbit de les administracions públiques al 8% en el període 2018-2020, així com la creació de nova ocupació pública.

Així ho va dir la secretària de Polítiques Públiques de la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC-CCOO), Miriam Pinillos, després de l'última trobada que han mantingut les organitzacions sindicals amb la secretària d'Estat de Funció Pública, Elena Collado.

Segons Pinillos, aquest acord en matèria d'ocupació permetrà començar a recuperar l'ocupació perduda, no solament en els serveis prioritaris, sinó en el conjunt de les administracions i sectors públics, amb la creació de nova ocupació pública.

L'acord previsiblement suposarà augmentar les taxes de reposició en els sectors prioritaris i no prioritaris –consensuades en un 100% i en un 75%, respectivament, fins a setembre, quan les negociacions van patir una aturada per la situació a Catalunya–, fins a poder superar el 100% en sectors prioritaris, i en alguns d'ells fins i tot arribar al 115%, com en el cas de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

Durant la reunió, les organitzacions sindicals també van iniciar la negociació de la resta de condicions de treball posades damunt de la taula, com les jornades de treball o la Incapacitat Temporal, i s'han emplaçat per dilluns que ve per continuar parlant de la recuperació de la negociació col-lectiva i dels salaris dels empleats públics.

Per a CCOO, «és fonamental recuperar la negociació col·lectiva per a cadascun dels àmbits competencials, tant en l'administració local com en les comunitats autònomes».

Més concretament, en la reunió d'aquest dilluns es van tractar qüestions sobre ocupació pública com la universalització del procés d'estabilització acordat al març, que preveia reduir al 8% la temporalitat en tres anys, oferint entre 270.000 i 300.000 places per convertir interins en indefinits.

Per la seva banda, el secretari d'Organització de FeSP-UGT, Frederic Monell, va destacar que la reunió havia estat «positiva» i d'«avanç» respecte a les condicions de treball, com la jornada o la incapacitat temporal, de fins al 100% per als empleats públics, si bé no s'ha arribat a tancar un acord.

En canvi, Monell va explicar que s'havia avançat de manera «molt significativa» i ja gairebé tancada la part referida a l'ocupació, tant en estabilització de plantilles com en oferta d'ocupació pública en el que es refereix a recuperació d'ocupació neta.

Les parts es tornaran a reunir el dilluns per avançar en la negociació referida a les condicions de treball, especialment en la recuperació de la jornada de 35 hores i de recuperació del cobrament íntegre del salari quan els treballadors públics es troben en una situació d'incapacitat temporal.