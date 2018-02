L'aeroport de Girona revifa la possibilitat de recuperar la connexió amb Madrid

El director de l'aeroport de Girona, Lluís Sala, revifa la possibilitat de recuperar la connexió amb Madrid. Sala creu que hi ha "una oportunitat" que es pot concretar "en els propers mesos". El director de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar (Selva) admet que el TAV és un "competidor excel·lent", però que ara mateix no permet "ser a Madrid a primera hora del matí". Actualment, el primer TAV que des de Girona arriba a Madrid ho fa passades les deu del matí. El nou vol hauria d'aprofitar aquesta mancança per oferir un servei que fos rendible econòmicament. Lluís Sala creu que ha de ser la companyia que el vulgui operar qui en "doni els detalls", però considera que "no s'ha de perdre l'esperança" de recuperar aquesta ruta així com altres vols domèstics.

L'enllaç aeri de Girona amb Madrid és un dels més simbòlics dels que s'han fet al llarg dels 50 anys d'història de l'equipament ubicat a Vilobí. Deixant de banda els vols xàrter, la darrera ruta regular amb la capital de l'Estat va desaparèixer el passat 2012. L'operava la companyia irlandesa de baix cost Ryanair i va tancar aquell any amb 131.780 viatgers.

Des d'aleshores, hi ha hagut intents de recuperar aquesta connexió aèria. Cap d'ells, però, s'ha acabat enlairant. Hi ha influït que Ryanair comencés a operar des del Prat i també la competència del TAV, que d'altra banda ha passat factura al pont aeri entre Barcelona i Madrid.

Ara, el director del Girona-Costa Brava, Lluís Sala, posa sobre la taula una nova oportunitat, aprofitant un punt feble de l'oferta de Renfe. A hores d'ara, el primer servei de TAV des de Girona surt a les 6.46 del matí i arriba a l'estació d'Atocha a les 10.10.



Un nínxol de mercat

Poder ser a Madrid abans de les deu és "l'oportunitat" que Lluís Sala veu per a recuperar la connexió aèria des de l'aeroport de Vilobí d'Onyar. En una entrevista a l'ACN prefereix no donar detalls, perquè creu que això "li pertocaria a la companyia" que vulgui recuperar la ruta. Tot i això, sí que confia que es pugui concretar "en els propers mesos".

"Sé que aquesta és una ruta important per als gironins", admet el director del Girona-Costa Brava. Sala creu que han de "seguir treballant" i convida a "no rendir-se" en l'objectiu de recuperar-la. Ara mateix, des de l'aeroport de Vilobí no hi ha cap ruta a cap punt de l'Estat. Tot i la voluntat positiva, Sala creu que s'ha de ser "realista" amb les possibilitats de futur d'incrementar els vols domèstics.



Un darrer projecte fallit

D'ençà que Ryanair va deixar l'operar el Girona-Madrid, l'únic intent per recuperar la ruta que semblava que tenia més possibilitats va ser la de la companyia batejada com a Fly Infiniti (posteriorment, coneguda com a Sky City). L'empresa va néixer de manera específica per fer aquest vol i volia tenir més rutes domèstiques en una segona fase.

El juny del 2015, la companyia va anunciar que havia adquirit un avió de cent places per fer la connexió amb Madrid a un preu per bitllet de 250 euros anada i tornada. Posteriorment, la companyia va anunciar un retard de la connexió, però finalment aquesta mai va arribar.

La pàgina de Facebook de l'aerolínia Fly Infinity només va tenir una sola activitat publicant una foto de portada que anunciava que "properament" serien "als millors cels". Això va ser el 6 de maig del 2015. El web de l'empresa actualment anuncia que el domini és a la venda.