L'índex VIX de volatilitat

Invertir en volatilitat pot resultar una eina molt interessant per a inversors que volen la protecció contra una caiguda sobtada del mercat. És molt utilitzat per cobrir posicions en borsa a curt i mitjà termini, i així limitar les seves despeses en cas que l'evolució de la nostra inversió no sigui la que esperàvem.

L'índex més utilitzat per mesurar la volatilitat futura és el VIX, que elabora el mercat d'opcions de Chicago (CBOE) des de 1993, i es calcula a partir de la volatilitat implícita de les opcions de l'índex S&P 500 en un període de 30 dies. Si el VIX puja significa que hi ha més inversors cobrint les seves posicions en renda variable mitjançant la contractació d'opcions. És per això que de manera col·loquial se l'ha definit com «l'índex de la por».

La mitjana històrica de l'índex VIX (que es va començar a estudiar el 1990) és de 19 punts. A l'agost de 2015 vam veure pujades del mateix coincidint amb les notícies sobre la desacceleració de la Xina, que va tenir un impacte representatiu a tots els mercats financers del món... A partir d'una mirada al passat, veiem com l'índex va arribar a marcar una lectura de 89 punts en alguns moments de 2008, en plena crisi subprime. El nivell assolit a l'agost de 2015 és similar al que es va produir en el punt més alt de la crisi del deute europeu a l'estiu de 2011.

En resum, el VIX és un dels indicadors que millor preveuen el comportament de la cartera de cara a les següents setmanes i, històricament, ha mostrat una correlació negativa (encara que no arriba a ser perfecta) amb els mercats d'accions.

Existeixen diferents formes d'invertir en aquest indicador, mitjançant productes que repliquen el seu comportament:

Al mercat dels EUA es cotitzen ETF que repliquen l'evolució dels futurs de diferents terminis sobre l'índex VIX. Algunes alternatives son els ProShares VIX Futurs a curt termini ETF, que repliquen l'evolució dels futurs sobre l'índex VIX a curt termini; els ProShares VIX de futurs a mitjà termini ETF, que replica l'evolució dels futurs sobre el VIX a mitjà termini; els futurs a curt termini de ProShares Ultra VIX ETF, que multipliquen per dos la variació diària dels futurs a curt termini sobre l'índex VIX; els futurs a curt termini de ProShares Short VIX ETF, que ofereix la possibilitat d'aprofitar les caigudes dels futurs sobre el VIX a curt termini; i els futurs sobre l'índex VIX, que permeten operar directament en futurs del mercat de Chicago.