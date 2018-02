Més de 170.000 gironins es relacionen amb el petit comerç gràcies al Sabadell

La ciutat de Figueres acaba de tancar la seva campanya «Creiem en Figueres», una iniciativa organitzada per Banc Sabadell i que ha comptat amb la col·laboració de 291 comerços figuerencs. Aquesta és l'última edició d'un programa d'accions destinades a dinamitzar l'activitat de botigues i comerços a la província de Girona. Escenaris com Girona, Blanes, Palamós i Olot han estat els altres llocs que també han acollit aquestes campanyes. Sumant la participació de Figueres, un total de 1.806 comerços i 171.000 ciutadans han pres part d'un programa que ha servit per impulsar el comerç de proximitat a les cinc localitats gironines on ha tingut lloc la iniciativa.

Per mitjà de l'eslògan «Creiem en..», Banc Sabadell ha pretès no només donar valor al petit comerç, sinó també fomentar la visita de gent dels municipis del voltant de les ciutats que desenvolupaven la campanya. Amb l'adhesió dels comerços, així com de les administracions públiques i entitats associatives, s'ha pogut realitzar el «Creiem en Girona», «Creiem en Blanes», «Creiem en Palamós», «Creiem en Olot» i «Creiem en Figueres». «Per a nosaltres, és una manera de donar suport al comerç, una font econòmica important i necessària per a la vida sostenible de qualsevol ciutat, però també ha suposat un apropament de la gent als seus comerços», considera Banc Sabadell.

Les campanyes «Creiem en...» han servit per incentivar el trànsit de clients cap a les botigues i els punts de venda dels municipis, així com per ajudar a fomentar el consum.

Els establiments que s'adherien de manera voluntària a la iniciativa oferien als seus clients l'incentiu de participar en un sorteig, el premi del qual era una targeta regal de Banc Sabadell per un import de 3.000 euros que s'havia de bescanviar en un sol dia a qualsevol establiment de la localitat. El banc instal·lava unes urnes als comerços perquè els clients hi poguessin dipositar les butlletes. A partir d'aquí, l'entitat organitzava dos sortejos: un per triar, entre els dipositants de les butlletes, el client guanyador i un altre per saber, entre tots els comerços adherits, qui s'emportava un premi que podia oscil·lar entre els 1.000 i 2.000 euros, segons el cas. A Girona, s'han repartit 23.000 euros en premis.

Banc Sabadell va endegar aquestes campanyes de dinamització comercial l'any 2014. Des d'aleshores s'han desenvolupat a més de 140 ciutats del conjunt de l'Estat. Gràcies a elles s'han mobilitzat prop de 57.000 comerços i han participat més de cinc milions de persones. Paral·lelament, el banc ha concedit targetes regal per un import superior als 500.000 euros.