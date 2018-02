Més de 2.000 alumnes d'escoles de Girona s'acosten al món de l'empresa amb la FOEG

La patronal FOEG conjuntament amb ACCIÓ-Agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya impulsen aquest curs, per tercer any consecutiu, una nova edició del programa per acostar la tasca empresarial a alumnes de sisè de primària d'escoles de les comarques

gironines.

El projecte, que compta també amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament, ja haurà arribat aquest curs a més de 2.000 alumnes des que es va iniciar. En aquesta edició hi participaran uns 700 alumnes d'una vintena d'escoles, que visitaran una trentena d'empreses. Les primeres visites s'han fet a Mitsa, de Tortellà; Gràfiques Alzamora, de Girona; i Girona Fruits, de Bordils. La setmana vinent es farà una visita a Aigua de Sant Aniol.

El delegat a Girona d'ACCIÓ, Ferran Rodero, assegura que «aquesta iniciativa s'ha convertit en una eina molt important per fomentar l'emprenedoria entre els més petits i traslladar-los valors associats a l'empresa com l'esforç, la feina en equip i la superació».

Els responsables de la patronal destaquen que «es tracta d'un programa que té un gran èxit i que rep un gran nombre de peticions d'escoles que hi volen participar. S'ha consolidat com un projecte de referència per traslladar els valors empresarials, per aconseguir que es conegui la figura de l'empresari i per donar a conèixer la gran tasca que fan les empreses a les comarques de Girona».

El president de la FOEG, Ernest Plana, remarca el gran aprenentatge que suposa aquest programa tant per als alumnes com per als empresaris que hi participen. Els alumnes coneixen diferents sectors i fan preguntes molt interessants, que els ajuden a entendre el món empresarial.

«Amb l'experiència que he viscut he detectat que hi ha un desconeixement entre els alumnes de la figura de l'empresari, a alguns els costa definir-la i n'hi ha que no saben que els seus pares ho són i després de les explicacions queden sorpresos i amb ganes de continuar el negoci familiar. També es transmet la figura de l'empresari com a creador d'ocupació i el sacrifici que molts han de fer per tirar endavant les empreses», explica Ernest Plana.

«Tenim ganes que aquest projecte creixi i que hi puguin participar més escoles i estem molt agraïts de la col·laboració de les empreses i el suport que rebem de la Generalitat», indica.

L'any passat es va incorporar una nova fase per tal que els alumnes puguin desenvolupar projectes empresarials, que també va tenir molt bona acollida. En aquesta nova fase, que es du a terme conjuntament amb la Diputació de Girona, hi van participar alumnes de sisè de primària de set escoles que es van seleccionar d'entre la vintena que van participar l'any passat. Aquest any es torna a repetir aquesta experiència amb set escoles més.



Donar a conèixer l'empresari

L'objectiu és que els alumnes coneguin amb detall, a través de xerrades i visites, la tasca que fan les empreses del territori i el seu funcionament. Les enquestes fetes fins ara per la patronal gironina als participants, en el marc del programa, posen de manifest que cal aprofundir en el coneixement de la tasca que realitzen els empresaris i emprenedors i del valor social de l'empresa.

La finalitat és que els alumnes consolidin valors de l'esforç, del treball, de la creativitat, de la constància, del treball en equip i que tinguin una visió més àmplia del teixit empresarial, un repte que s'està assolint.

La patronal gironina considera molt important reivindicar la figura de l'empresari i el seu paper clau en la creació de llocs de treball, creixement econòmic i benestar dels territoris. «Jo de gran vull ser com tu» vol apropar l'empresa a l'escola.

El programa està adreçat a nens i nenes entre 11 i 12 anys, ja que es tracta d'una d'edat amb molta curiositat per aprendre i un bon moment per fomentar l'actitud emprenedora i inculcar valors.